Že jutri huda ura na Darsu? To je znano.

Državna revizijska komisija naj bi v torek vložila obdolžilni predlog na okrajno sodišče zoper Dars zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji nove poslovne zgradbe na Griču. Komisija naj bi ugotovila hude kršitve zakona o javnih naročilih, je poročala Pop TV.

Posle, povezane s svetovanjem in inženirskimi storitvami, naj bi Dars za novo poslovno stavbo s podjetjema Axis in Proctor sklepal mimo razpisov in javnih naročil. Zoper Dars in odgovorne, med njimi tudi predsednika uprave Andreja Ribiča, naj bi revizijska komisija vložila obdolžilni predlog, so navedli.

Kaj očitajo Darsu?

Darsu se očita, da je gradnjo stavbe preplačal za več kot 50 odstotkov, saj je namesto 19 milijonov evrov plačal skoraj 30 milijonov evrov. Ta postopek naj bi revizijska komisija zaključila konec julija oziroma v začetku avgusta. V Darsu zadeve še niso komentirali, so še dodali na Pop TV.