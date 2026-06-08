Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
19.34

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,29

Natisni članek

Natisni članek
DARS Andrej Ribič avtocesta avtocesta okrajno sodišče v Ljubljani

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 19.34

1 ura, 26 minut

Že jutri huda ura na Darsu? To je znano.

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,29
Dars | Darsu se očita, da je gradnjo stavbe preplačal za več kot 50 odstotkov, saj je namesto 19 milijonov evrov plačal skoraj 30 milijonov evrov. | Foto STA

Darsu se očita, da je gradnjo stavbe preplačal za več kot 50 odstotkov, saj je namesto 19 milijonov evrov plačal skoraj 30 milijonov evrov.

Foto: STA

Državna revizijska komisija naj bi v torek vložila obdolžilni predlog na okrajno sodišče zoper Dars zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji nove poslovne zgradbe na Griču. Komisija naj bi ugotovila hude kršitve zakona o javnih naročilih, je poročala Pop TV.

Posle, povezane s svetovanjem in inženirskimi storitvami, naj bi Dars za novo poslovno stavbo s podjetjema Axis in Proctor sklepal mimo razpisov in javnih naročil. Zoper Dars in odgovorne, med njimi tudi predsednika uprave Andreja Ribiča, naj bi revizijska komisija vložila obdolžilni predlog, so navedli.

Kaj očitajo Darsu?

Darsu se očita, da je gradnjo stavbe preplačal za več kot 50 odstotkov, saj je namesto 19 milijonov evrov plačal skoraj 30 milijonov evrov. Ta postopek naj bi revizijska komisija zaključila konec julija oziroma v začetku avgusta. V Darsu zadeve še niso komentirali, so še dodali na Pop TV.

vinjeta
Novice Junija poteče veljavnost več kot 345.000 letnim e-vinjetam
Jernej Vrtovec
Novice Dars odgovarja Jerneju Vrtovcu
DARS Andrej Ribič avtocesta avtocesta okrajno sodišče v Ljubljani
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.