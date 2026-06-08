Ponedeljek, 8. 6. 2026, 19.30
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Dolgoletni član Liverpoola
Divock Origi pri 31. letih končal nogometno pot
Nogometno kariero je pri vsega 31. letih končal ljubljenec navijačev Liverpoola Divock Origi. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, je v nogometu izpolnil svoje cilje.
"Živel sem svoje otroške sanje. Igral sem za največje klube na svetu in osvojil velike trofeje. Moja misija v nogometu je zaključena. Na vrsto prihajajo novi izzivi, o katerih vas bom pravočasno obvestil," je zapisal belgijski napadalec Divock Origi.
Origi je v Liverpoolu igral od 2014 do 2022, vrhunec pa je doživel 2019, ko so Angleži z dvema njegovima zadetkoma nadoknadil zaostanek 0:3 proti Barceloni in se uvrstili v finale lige prvakov, kjer so bili nato boljši od Tottenhama. Origi je za Liverpool odigral 175 tekem in dosegel 41 golov.
Kariero je začel v Lillu, od 2022 do 2025 je bil član AC Milana, nazadnje pa je kot posojeni igralec nastopal za Nottingham.