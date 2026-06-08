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Avtor:
STA

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
19.30

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Divock Origi Liverpool tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva angleško prvenstvo Premier League

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 19.30

1 ura, 34 minut

Dolgoletni član Liverpoola

Divock Origi pri 31. letih končal nogometno pot

Avtor:
STA

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Divock Origi Liverpool | Divock Origi | Foto Guliverimage

Divock Origi

Foto: Guliverimage

Nogometno kariero je pri vsega 31. letih končal ljubljenec navijačev Liverpoola Divock Origi. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, je v nogometu izpolnil svoje cilje.

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"Živel sem svoje otroške sanje. Igral sem za največje klube na svetu in osvojil velike trofeje. Moja misija v nogometu je zaključena. Na vrsto prihajajo novi izzivi, o katerih vas bom pravočasno obvestil," je zapisal belgijski napadalec Divock Origi.

Origi je v Liverpoolu igral od 2014 do 2022, vrhunec pa je doživel 2019, ko so Angleži z dvema njegovima zadetkoma nadoknadil zaostanek 0:3 proti Barceloni in se uvrstili v finale lige prvakov, kjer so bili nato boljši od Tottenhama. Origi je za Liverpool odigral 175 tekem in dosegel 41 golov.

Kariero je začel v Lillu, od 2022 do 2025 je bil član AC Milana, nazadnje pa je kot posojeni igralec nastopal za Nottingham.

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