Nogometno kariero je pri vsega 31. letih končal ljubljenec navijačev Liverpoola Divock Origi. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, je v nogometu izpolnil svoje cilje.

"Živel sem svoje otroške sanje. Igral sem za največje klube na svetu in osvojil velike trofeje. Moja misija v nogometu je zaključena. Na vrsto prihajajo novi izzivi, o katerih vas bom pravočasno obvestil," je zapisal belgijski napadalec Divock Origi.

Origi je v Liverpoolu igral od 2014 do 2022, vrhunec pa je doživel 2019, ko so Angleži z dvema njegovima zadetkoma nadoknadil zaostanek 0:3 proti Barceloni in se uvrstili v finale lige prvakov, kjer so bili nato boljši od Tottenhama. Origi je za Liverpool odigral 175 tekem in dosegel 41 golov.

Kariero je začel v Lillu, od 2022 do 2025 je bil član AC Milana, nazadnje pa je kot posojeni igralec nastopal za Nottingham.