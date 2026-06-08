Rušenje skakalnice zaradi slabega tehničnega stanja

V Kuopiu so začeli rušiti normalno skakalnico K-92 v skakalnem kompleksu Puijo. Naprava je bila zadnji dve leti zaprta zaradi slabega tehničnega stanja, pregled pa je pokazal poškodbe lesenih in kovinskih delov zaletišča. Mesto se je zato odločilo za odstranitev, saj je skakalnica predstavljala varnostno tveganje.

Za finske smučarske skoke in nordijsko kombinacijo je to nov udarec. Prav takšna naprava je bila namreč pomemben prehod med manjšo K-65 in veliko K-120 skakalnico. "Za mladince je skok s K-65 na K-120 ogromen preskok," je za yle.fi opozoril nekdanji finski skakalec in zdajšnji trener Janne Happonen.

Nova skakalnica bi po ocenah stala približno sedem milijonov evrov, vendar mesto Kuopio projekta ne more financirati samo. Finska zato čaka na državno pomoč.

Freund zadnji zmagovalec, Peter Prevc je nima v najlepšem spominu

"Tu so infrastruktura, tradicija športa in trenerski sistem že postavljeni. Zgraditi je treba le novo skakalnico," je za Yle dejal Ilkka Herola, eden najboljših finskih nordijskih kombinatorcev.

Ob tem se na Finskem vse glasneje opozarja, da primernih vadbenih prostorov zmanjkuje. Tudi skakalnici v Rovaniemiju in Jyväskyli naj bi bili v slabem stanju, Lahti pa ostaja osrednja baza z vsemi tremi tipi skakalnic.

Normalna skakalnica v Kuopiu je zadnjo tekmo svetovnega pokala gostila leta 2015, ko je zmagal Nemec Severin Freund. Na takratni tekmi je bil na 9. mestu najboljši Slovenec Nejc Dežman, Peter Prevc, ki je prišel na Finsko kot vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, pa je imel 17. rezultat.