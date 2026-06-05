Kolesarili za zdravje, okolje in dober namen

Sodelavci podjetja KANSAI HELIOS Slovenija so v okviru pobude "S kolesom v službo za dober namen" tudi letos združili gibanje, trajnostno mobilnost in dobrodelnost. S prihodom na delo s kolesom so spodbujali bolj trajnostne oblike mobilnosti ter zdrav življenjski slog, hkrati pa ponovno pokazali, da lahko tudi interna pobuda preseže okvir podjetja in pozitivno vpliva širše v družbenem okolju.

Dobrodelna nota je pomemben del pobude že vse od njenega začetka, letos pa bo podjetje z donacijo notranje zidne barve podprlo CIRIUS Kamnik, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik.

Pobuda letos povezana tudi z nacionalno iniciativo

V podjetju KANSAI HELIOS Slovenija pobudo "S kolesom v službo za dober namen" izvajajo že četrto leto zapored, letos pa so jo prvič nadgradili tudi s sodelovanjem v nacionalni iniciativi Polni zagona – kolesarimo v službo. S sodelovanjem v vseslovenski pobudi so sodelavce še dodatno spodbudili k trajnostnim načinom prihoda na delo in aktivnemu življenjskemu slogu.

"Veseli nas, da je pobuda med sodelavci tako dobro sprejeta in da iz leta v leto povezuje vedno več ljudi. Z letošnjo povezavo z nacionalno iniciativo Polni zagona smo ji dali še širšo razsežnost ter dodatno spodbudili razmislek o trajnostni mobilnosti in aktivnem načinu življenja," je poudaril Petar Orbanić, direktor podjetja KANSAI HELIOS Slovenija.

Foto: KANSAI HELIOS Slovenija

Kilometri z dobrodelnim učinkom

Sodelavci podjetja KANSAI HELIOS Slovenija so letos skupaj prevozili 2.206 kilometrov. Za vsak prevoženi kilometer bo podjetje Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik doniralo za 1 kvadratni meter notranje zidne barve.

"V CIRIUS Kamnik smo iskreno hvaležni podjetju KANSAI HELIOS Slovenija za podporo in pripravljenost pomagati. Takšne donacije za nas pomenijo več kot le materialno pomoč, prepoznavamo jih namreč kot izraz razumevanja, sodelovanja in podpore našemu poslanstvu, še posebej, ko lahko s prejeto donacijo poskrbimo za ustvarjanje prijetnega in spodbudnega okolja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,” je povedal Samo Rumež, direktor zavoda.

Pobuda je tudi letos povezala sodelavce z različnih lokacij podjetja KANSAI HELIOS Slovenija. Med akcijo so zaposleni beležili prevožene kilometre, dodatne interne nagradne kategorije pa so med ekipami spodbudile tudi nekaj prijateljskega tekmovalnega duha in še dodatno okrepile povezanost med sodelavci.

"S pobudo želimo povezovati sodelavce, njihove družine ter spodbujati zavedanje o pomenu trajnostne mobilnosti in medsebojne solidarnosti. Veseli nas, da smo tudi letos kolesarjenje na delo povezali z dobrodelnostjo ter s podporo ustanovi, ki opravlja pomembno poslanstvo," je še dodal Orbanić.

Foto: KANSAI HELIOS Slovenija

Trajnostno mobilnost podpirajo tudi z inovacijami

V podjetju KANSAI HELIOS Slovenija trajnostno mobilnost in prometno varnost podpirajo tudi z drugimi projekti ter razvojem inovativnih rešitev. K večji varnosti najmlajših udeležencev v prometu so v preteklih letih prispevali tudi z obnovo talnih cestnih oznak v lokalnem okolju.

Letos so za inovacijo "Napredna akrilna veziva za trajnostne cestne označbe" prejeli tudi zlato priznanje GZS – Zbornice osrednjeslovenske regije. Rešitev omogoča trajnejše cestne označbe z minimalnimi emisijami HOS, hkrati pa izboljšuje varnost uporabe, rokovanja in skladiščenja izdelka, saj ta ni več uvrščen med snovi s posebnimi nevarnostnimi opozorili.

Pobuda, ki postaja del tradicije

Tako z razvojem inovativnih rešitev kot z internimi pobudami podjetje KANSAI HELIOS Slovenija spodbuja trajnostno mobilnost in odgovoren odnos do okolja. Pobuda "S kolesom v službo za dober namen" je v štirih letih postala pomemben del kulture podjetja, saj med sodelavci spodbuja gibanje, povezovanje in bolj trajnostne načine prihoda na delo. Hkrati pa s svojo dobrodelno noto vsako leto znova dokazuje, da lahko tudi manjše vsakodnevne navade prispevajo k pozitivnim spremembam v širšem družbenem okolju.

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