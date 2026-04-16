Sekulića čaka peklenski debi: "Vem, kam sem prišel"

Danes in v petek bodo v evroligi na sporedu še zadnje tekme rednega dela. Prvič se bo kot selektor Dubaja predstavil Aleksander Sekulić, ki ga v petek čaka obračun z Valencio. V boju za play-in mora zasedba, za katero igra Klemen Prepelič, premagati španski klub, ob tem pa mora računati na pomoč Bayerna, ki mora premagati Barcelono.

Aleksander Sekulić je po slovesu Jurice Golemca prevzel vodenje Dubaja, že takoj na uvodu pa ga čaka težka preizkušnja v boju za play-in. "Vem, v kakšno ekipo prihajam, kakšne igralce imajo in kakšne sposobnosti so pokazali, pa tudi sliko, ki so jo vzpostavili v evroligi in ligi ABA. Mislim, da je ta klub v dveh letih dosegel tisto, za kar večina ekip potrebuje desetletje, to sta zmagovalna kultura in pristna prisotnost na evropskem zemljevidu. To sta glavna razloga," je svojo odločitev za sprejetje nove službe pojasnil Sekulić. O zadnji preizkušnji rednega dela je dodal: "Zame gre za to, da košarkarji maksimizirajo svoj potencial in gredo do konca, da skupaj končamo sezono na najboljši mogoč način."

Že krog pred koncem so si prvo mesto zagotovili košarkarji Olympiacosa.

Evroliga, 38. krog:

Četrtek, 16. april

Petek, 17. april

Lestvica: