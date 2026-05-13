M. T.

Sreda,
13. 5. 2026,
16.48

Osveženo pred

12 minut

Vladimir Putin Vojna v Ukrajini Ukrajina

Generali obljubljajo Putinu: Do jeseni bo vsega konec

Vladimir Putin, Rusija, Kremelj | Eden od virov časnika Financial Times trdi, da si Putina njegovi svetovalci prizadevajo prepričati, naj vojno v Ukrajini ustavi vzdolž trenutne frontne črte, a Putin zdaj zavrača vsakršen kompromis. | Foto Reuters

Eden od virov časnika Financial Times trdi, da si Putina njegovi svetovalci prizadevajo prepričati, naj vojno v Ukrajini ustavi vzdolž trenutne frontne črte, a Putin zdaj zavrača vsakršen kompromis.

Več poveljnikov ruskih oboroženih sil je predsedniku države Vladimirju Putinu obljubilo in ga tudi prepričalo, da bi Rusija do jeseni lahko zavzela celoten Donbas, regijo na vzhodu Ukrajine, ki velja za enega od ključnih jezičkov na tehtnici mirovnih pogajanj med Rusijo in Ukrajino.

Za ruskega predsednika Vladimirja Putina je bila možnost, da bi vojno z Ukrajino v sklopu morebitnih mirovnih pogovorov zamrznili vzdolž trenutne frontne črte, še pred letom dni domnevno povsem sprejemljiva, zdaj pa ni več tako, je poročal časnik Financial Times, ki se sklicuje na vire z neposrednim dostopom do ruskega predsednika. 

Vladimirja Putina naj bi ruskim generalom v zadnjem obdobju namreč uspelo prepričati, da se fronta lomi in da je zavzetje celotne regije Donbas (ta zajema doneško in lugansko regijo) na vzhodu Ukrajine realističen scenarij, ki ga lahko ruske oborožene sile uresničijo najkasneje do letošnje jeseni.

Dele regije Donbas, ki si jo je Rusija enostransko priključila septembra 2022, namreč še vedno nadzoruje ukrajinska vojska. 

Zemljevid, ki prikazuje fronto v Ukrajini in območja, ki jih trenutno nadzoruje Rusija oziroma kjer so prisotne ruske sile (označeno z rdečo). | Foto: DeepStateMAP / Posnetek zaslona Zemljevid, ki prikazuje fronto v Ukrajini in območja, ki jih trenutno nadzoruje Rusija oziroma kjer so prisotne ruske sile (označeno z rdečo). Foto: DeepStateMAP / Posnetek zaslona

Zakaj bi bilo popolno zavzetje Donbasa zelo pomembno za Rusijo

Kot so za Financial Times povedali ruski viri, v Kremlju verjamejo, da bi bilo popolno zavzetje Donbasa zelo dobro izhodišče za Rusijo v morebitnih prihodnjih mirovnih pogajanjih z Ukrajino in da bi Rusija z nadzorom celotne regije od Ukrajine lahko izsilila popuščanje oziroma sprejetje dodatnih zahtev Moskve glede oblikovanja sporazuma o miru.  

Med njimi bi lahko bila zahteva, da se Ukrajina dokončno odpove regijama Herson in Zaporožje, po navedbah Financial Times pričakujejo ukrajinski obveščevalci.

Obe si je Rusija, tako kot Donbas, enostransko priključila ob koncu leta 2022, a ukrajinske sile še vedno nadzorujejo od 25 do 30 odstotkov regije Herson in od 25 do 40 odstotkov regije Zaporožje. 

Mirovna pogajanja med Rusijo in Ukrajino so trenutno tako rekoč na mrtvi točki. Rusija še naprej vztraja, da je eden od ključnih pogojev za premirje umik ukrajinskih vojakov iz regije Donbas, medtem ko Ukrajina trdi, da bi moralo vsako premirje slediti trenutni frontni črti. | Foto: Reuters Mirovna pogajanja med Rusijo in Ukrajino so trenutno tako rekoč na mrtvi točki. Rusija še naprej vztraja, da je eden od ključnih pogojev za premirje umik ukrajinskih vojakov iz regije Donbas, medtem ko Ukrajina trdi, da bi moralo vsako premirje slediti trenutni frontni črti. Foto: Reuters

Putin še vedno želi Kijev

Eden od virov časnika je opozoril tudi, da se apetiti Rusije po ozemlju Ukrajine še vedno raztezajo daleč onkraj Donbasa. Dolgoročni cilj Putinovega režima naj bi tako še vedno bil prevzem nadzora nad večjimi ukrajinskimi mesti, kot so Kijev, Dnipro in Odesa. Zavzetje Kijeva je bil tudi eden od osrednjih prvotnih ciljev ruske invazije na Ukrajino, ki se je začela 24. februarja 2022. 

