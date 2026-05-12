Na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju so izžrebali polfinalna para za zaključni turnir lige prvakov, ki bo 13. in 14. junija v Kölnu. Španska Barcelona se bo pomerila z danskim Aalborgom, branilec naslova Magdeburg pa s Füchsejem iz Berlina.

Na že 17. zaključnem turnirju v Kölnu bodo nastopili tudi trije slovenski rokometaši. Za ekipo iz nemške prestolnice nastopa Nejc Cehte, člana katalonske zasedbe pa sta Blaž Janc in Domen Makuc.

Barcelona je tudi najbolj uspešna ekipa v ligi prvakov, doslej je 12-krat slavila v tem elitnem klubskem tekmovanju na stari celini. Po petkrat sta zmagala Gummersbach in Magdeburg, štirikrat Kiel, v sezoni 2003/04 pa so bili najboljši rokometaši Celja Pivovarne Laško.