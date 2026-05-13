Savdska Arabija je v odgovor na napade Teherana marca izvedla več prikritih napadov na Iran, poroča Reuters. WSJ je sicer že v ponedeljek ekskluzivno poročal, da so tudi Združeni arabski emirati aktivno sodelovali v vojni na Bližnjem vzhodu in napadli Iran. Vse kaže, da se je vojna, ki se je začela, ko so ZDA in Izrael 28. februarja izvedli zračne napade na Iran, razširila na širši Bližnji vzhod, in to na načine, ki niso bili javno priznani.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.40 Savdska Arabija konec marca sprožila več prikritih napadov na Iran

8.40 Savdska Arabija konec marca sprožila več prikritih napadov na Iran

Po navedbah zahodnih uradnikov so bili napadi Savdske Arabije na Iran izvedeni konec marca, zdaj pa je v javnosti odjeknil prvi primer, v katerem je Savdska Arabija izvedla neposreden napad na iranskih tleh. Reuters navaja, da ne more potrditi, kateri cilji so bili zadeti.

Iransko zunanje ministrstvo komentarja o tem še ni dalo.

Savdska Arabija, ki ima tesne vojaške odnose z Združenimi državami Amerike, se je pri zaščiti tradicionalno zanašala na ameriško vojsko, vendar je zaradi desettedenske vojne kraljestvo postalo ranljivo za napade.

Napadi Savdske Arabije na Iran kažejo na širjenje vojne. Vse kaže, da se je vojna, ki se je začela, ko sta ZDA in Izrael 28. februarja izvedli zračne napade na Iran, razširila na širši Bližnji vzhod na načine, ki niso bili javno priznani.

Od začetka napadov ZDA in Izraela na Iran je Iran z raketami in brezpilotnimi letali napadel vseh šest držav Sveta za sodelovanje v Zalivu, pri čemer ni napadel le ameriškega vojaškega oporišča, temveč tudi civilne objekte, letališča in naftno infrastrukturo ter zaprl Hormuško ožino, kar je povzročilo velike motnje v svetovni trgovini.

Združeni arabski emirati so prav tako izvedli vojaške napade na Iran, je v ponedeljek poročal Wall Street Journal. Zalivske monarhije, ki so jih prizadeli iranski napadi, so tako začele vračati udarce.