Sreda, 13. 5. 2026, 12.58

Gibanje Svoboda bo podprlo sindikate pri aktivnostih za razpis referenduma o interventnem zakonu

Matej Grah, Gibanje Svoboda | Foto Daniel Novakovič/STA

Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri vseh aktivnostih za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu, je po torkovi seji izvršnega odbora stranke danes sporočil generalni sekretar Matej Grah. Menijo namreč, da morajo državljani dobiti besedo, ki je bila "v tej farsi hitropoteznega sprejemanja" marsikomu odvzeta.

Izvršni odbor stranke se je seznanil z napovedjo sindikalnih central, da bodo šli v zbiranje podpisov za začetek postopka za razpis naknadnega referenduma o v ponedeljek sprejetem omnibus interventnem zakonu, ki naj bi po mnenju predlagateljev prinašal rešitve za prihajajočo krizo in za razvoj Slovenije, po mnenju kritikov iz sindikatov in opozicije pa posega v temelje socialne države. Zakon so pripravili v trojčku NSi, SLS, Fokus ter Demokratih in Resni.ci, podprli pa so ga tudi v SDS.

Gibanje Svoboda: Vzeli so besedo predstavnikom vlade 

V Svobodi so kritični zlasti do postopka sprejemanja zakona, ki posega v več drugih zakonov, kljub velikim spremembam pa je bila v postopku sprejemanja "marsikomu, če ne vsem", odvzeta možnost razprave o rešitvah. "Vzeli so besedo predstavnikom vlade, niso upoštevali zakonodajno-pravne službe, ki je na 31 straneh opozorila, kaj vse je s tem interventnim zakonom narobe, preslišali so državljanke in državljane, ki jih skrbi, kaj bo z njihovimi pokojninami, ki jih skrbi, kako bodo njihovi starši in stari starši preživeli. Utišali so tudi nas, poslanke in poslance, in, kar je bilo najbolj absurdno, utišali so sindikalne centrale," je nanizal Grah.

Kritičen je bil tudi do odnosa predstavnikov strank nastajajoče koalicije do sindikatov, saj "so si upali celo javno izjavljati, da sindikati ne služijo svojemu namenu in da ne delajo za pravice delavcev". "Verjetno, če bi lahko, bi jih bili pripravljeni tudi ukiniti in kljub tem grožnjam, kljub tem besedam so ravno sindikalne centrale tiste, ki so včeraj prve povedale, da bodo začeli zbirati podpise za zakonodajni referendum. Torej so se kljub vsem grožnjam postavili v prvo bojno linijo za pravice delavcev, za upokojence in ne nazadnje tudi za mlade," je dejal Grah.

Zato je po njegovih besedah "logična posledica", da bo stranka Gibanje Svoboda sindikalnim centralam pri tem pomagala, tudi z zbiranjem podpisov in drugimi aktivnostmi na terenu.

Grah o zakonu: Mene to spominja na en zmazek 

Grah je ponovil tudi kritike zakona. Po njihovem mnenju namreč zakon v marsikateri točki ni uresničljiv, verjetno je tudi neustaven in razdvaja ljudi. "Mene to spominja na en zmazek, ki bi ga lahko primerjal s tem, da nalogo za matematiko prepišem v petih minutah, preden se pouk nadaljuje," je bil slikovit.

Pričakuje, da bodo poslanke in poslanci, ki so zakon sprejeli, odločali o dopustnosti zakonodajnega referenduma o njem. "Srčno upam, da jih bo takrat srečal razum in bodo glasovali tako, kot so tudi ljudem obljubljali, in takrat bomo videli, ali so na strani moči ljudi in moči argumenta," je pristavil Grah. Želi si, da bi tudi ustavno sodišče presodilo o ustavnosti referenduma o zakonu, ki sicer res posega tudi na davčno področje, o čemer referendum ni dopusten, a obenem "radikalno posega na 20 področij" in lahko poruši naš vrednotni sistem.

Grah je pokomentiral tudi stanje v stranki in zatrdil, da je ta enotna. Kmalu bodo zagnali tudi priprave na jesenske lokalne volitve.

