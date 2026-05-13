Valencia na peti tekmi zanesljivo prek Grkov v polfinale

Na peti tekmi četrtfinala evrolige sta za zadnjo vozovnico za polfinale igrala Valencia in Panathinaikos. Španska ekipa je vodila večji del tekme in na koncu zanesljivo zmagala z 81:64. V polfinalu se bo pomerila s svojim španskim tekmecem Realom Madridom. Na zaključni turnir so se uvrstile štiri najvišjeuvrščene ekipe rednega dela.

Valencia je v peti tekmi nadigrala Panathinaikos, čeprav se Grki vse do zadnjega dela niso predali. Vse je kazalo, da je tekma odločena že v uvodu v tretjo četrtino, ko so Španci povedli z 39:23 in pozneje s 43:28, a so se Grki vrnili in pred zadnjim delom zaostajali vsega šest točk (56:50). Izid je bil tesen vse do dobrih sedem minut pred koncem, ko je Valencia vodstvu 61:55 dodala serijo desetih točk, nato pa prednosti ni zapravila več.

Brancou Badio je za domače dosegel 20 košev in pet skokov, po 12 točk sta dodala Jean Montero in Braxton Key. Pri Panathinaikosu je bil s 15 točkami najbolj razpoložen Nigel Hayes-Davis, Cedi Osman jih je dosegel 10.

Mesto na zaključnem turnirju si je sicer kot prvi zagotovil Olympiacos, ki je s 3:0 v zmagah pometel z Monacom. Grki se bodo v polfinalu pomerili s Fenerbahčejem, ki je na četrti tekmi v gosteh premagal Žalgiris in napredoval.

Zaključni turnir bo sicer od 22. do 24. maja v Atenah.

Evroliga, četrtfinale, peta tekma:

Sreda, 13. maj

Pari četrtfinala: Fenerbahče (4) : Žalgiris (5) /3:1/

Real Madrid (3) : Hapoel Tel Aviv (6) /3:1/

Valencia (2) : Panathinaikos (7) /3:2/

Olympiacos (1) : Monaco (8) /3:0/ // izid v zmagah; igrajo na tri zmage

