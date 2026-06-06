Se bo v Parizu spisala še ena neverjetna zgodba?

Na teniškem OP Francije je danes v ženski posamični konkurenci na sporedu še zadnje dejanje. V velikem finalu se bosta pomerili Maja Chwalinska in Mirra Andreeva. Za obe igralki je to prvi finale na turnirju za grand slam.

Pravzaprav bomo to leto spremljali povsem nepričakovani finale. Za naslov se bosta namreč pomerili 19- letna Mirra Andreeva in največja senzacija letošnjega turnirja Maja Chwalinska. Poljakinja, ki se je na turnir prebila skozi kvalifikacije in je šele 114. igralka sveta, je v Parizu pokazala vrhunski tenis in še pred dnevi ni vedela, ali bo imela dovolj denarja za prenočitev.

Zmagovalka letošnjega OP Francije bo prejela kar 2,8 milijona evrov denarne nagrade in 2.000 točk za lestvico WTA. Tudi finalistka ne bo ostala praznih rok, saj jo čaka 1,4 milijona evrov in 1.300 točk za svetovno lestvico.

Mirra Andreeva letos na pesku igra vrhunski tenis. Foto: Guliverimage

Rusinja je favoritinja

Andreeva tokrat velja za favoritinjo, saj ji gre letos na peščeni podlagi zelo dobro. Veliko pove že, da je v polfinalu povsem nadigrala Marto Kostjuk. Na drugi strani pa je Maja Chwalinska pokazala mirnost in zelo zrelo igro. Poljakinja, ki ima za seboj zelo zanimivo zgodbo, navdušuje z veliko spremembami ritma in s tem nasprotnicam povzroča ogromno težav. Ob tem pa je na igrišču videti, kot da ne čuti nobenega pritiska.

Na osrednjem igrišču Philippe Chatrieru se obeta izjemno zanimiv finale.

OP Francije, finale Maja Chwalińska (Pol) – Mirra Andreeva (Rus/8)

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