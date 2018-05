... leta 1970 je jugoslovanska košarkarska reprezentanca v Ljubljani postala svetovni prvak. V dvorani Tivoli je s 70:63 premagala ZDA in osvojila prvo zlato medaljo za Jugoslavijo na svetovnih prvenstvih.

"Luna vaša, zlata naša," je pisalo na transparentih. Leto prej je namreč Armstrong kot prvi človek stopil na Luno. Legendarni slovenski košarkar Ivo Daneu je takrat končal kariero. Ob njem je bil v zlati reprezentanci še en Slovenec, in sicer Aljoša Žorga.

Zlatku Zahoviću v finalu lige prvakov ni šlo nič po načrtih. Foto: Reuters Leta 2001 je nemški nogometni klub Bayern München v finalu lige prvakov po enajstmetrovkah premagal Valencio s 6:5. Po rednem delu igre je bilo 1:1, oba gola so dosegli z bele točke (natančna sta bila Stefan Effenberg in Gaizka Mendieta). Španci so povedli že po treh minutah igre, ko je z enajstih metrov zadel zvezdnik Valencie Gaizka Mendieta. Bavarci so izenačili v 50. minuti, ko je, prav tako z bele točke, zadel Stefan Effenberg. Nemci so še pred tem zapravili eno enajstmetrovko (nenatančen je bil Mehmet Scholl).

To je bila tekma, katere tragični junak je bil Zlatko Zahović, ki ga je trener Hector Cuper v igro poslal v 66. minuti. Ob koncu rednega dela tekme je imel dve priložnosti, a ju ni izkoristil. Tudi v podaljšku je imel takrat 30-letni Zahović sijajno priložnost, da bi zadel, a po strelu z levo nogo ni bilo gola. Jasno je bilo, da tisti večer ni bil njegov, kar so enajstmetrovke, ki so sledile, le potrdile. Slovenski nogometaš je streljal v tretji seriji, a je njegov strel zaustavil nemški vratar Oliver Kahn.

Bayern se je na koncu veselil četrtega naslova evropskega prvaka, Valencia pa je zapravila priložnost, da bi se prvič veselila najprestižnejše evropske lovorike. Zahović se je po tisti tekmi poslovil od Španije, se vrnil na Portugalsko in okrepil Benfico.

Zgodilo se je še …

Leta 1954 je angleška nogometna reprezentanca v Budimpešti izgubila z 1:7 in doživela najvišji poraz v svoji zgodovini.

Leta 1977 je nekdanja slovenska teniška igralka Mima Jaušovec dosegla največji uspeh slovenskega tenisa. V finalu turnirja za grand slam v Roland Garrosu je s 6:2, 6:7 in 6:1 premagala Romunko Florento Mihai.

Leta 1990 so nogometaši Milana v finalu pokala pokalnih prvakov (kasnejši ligi prvakov) z 1:0 premagali Benfico na štadionu Prater na Dunaju. Odločilni gol je v 65. minuti zabil Nizozemec Frank Rijkaard.

Leta 1991 je na prijateljski nogometni tekmi proti Norveški v Oslu (0:1) prvič za Romunijo nastopil Dorinel Munteanu, ki je skupaj zbral kar 134 nastopov v izbrani vrsti, kar je romunski rekord. Zabil je 16 golov.

Leta 1997 je Pavle Kozjek kot prvi Slovenec na Mount Everest splezal brez uporabe dodatnega kisika.

Leta 2007 je italijanski nogometni klub AC Milan v finalu lige prvakov premagal Liverpool in še sedmič v bogati zgodovini postal najboljše moštvo Evrope. Tekma v Atenah je bila ponovitev finala izpred dveh let, ko se je po pravi srhljivki naslova veselil Liverpool. Tokrat je bilo drugače, za Milan je v 45. in 82. minuti zadel že skoraj odpisani Filippo Inzaghi. Izid je v 89. minuti znižal Kuyt, vendar je bilo to premalo za preobrat.

Rodili so se:

1911 – pokojna angleška teniška igralka Betty Nuthall

1944 – nekdanji avstralski teniški igralec John Newcombe

1951 – nekdanji ruski šahist Anatolij Karpov

1954 – nekdanji ameriški boksarski prvak srednje težke kategorije Marvelous Marvin Hagler

1965 – nekdanji španski nogometaš Manuel Sanchís Hontiyuelo

1967 – nekdanji mehiški boksar Luis Roberto Alves

1968 – nekdanji kostariški nogometaš Hernan Medford

1972 – nekdanji brazilski avtomobilistični dirkač Rubens Barrichello

1976 – nekdanja brazilska nogometaša Ricardinho in Sinha

1979 – ameriški košarkar Rasual Butler

1979 – kanadski hokejist Brian Campbell

1980 – grški nogometaš Theofanis Gekas

1984 – portugalski nogometaš Hugo Almeida

1985 – urugvajski nogometaš Sebastián Fernández

1996 – nemška smučarska skakalka Katharina Althaus