... leta 2017 se je pisala zgodovina hrvaškega nogometa. Rijeka je pod vodstvom slovenskega trenerja Matjaža Keka postala hrvaški državni prvak in tako uresničila sanje, ki jih je sanjala 71 let. Navijači na Reki so zgodovinski naslov proslavljali dolgo v noč, tam pa je bila tudi Sportalova ekipa.

Leta 1970 se je rodila atletinja Brigita Bukovec, ki je na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 osvojila srebrno medaljo v teku na 100 metrov z ovirami.

Brigita Bukovec je navduševala vrsto let, a srebrna medalja na olimpijskih igrah leta 1996 v šprintu na 100 metrov z ovirami je bila tista, ki je poskrbela, da se je številni spomnijo še danes. Ljubljančanka, treniral jo je Jure Kastelic, se je veselila tudi brona na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Barceloni leta 1995 v teku na 60 metrov z ovirami in srebra na evropskem prvenstvu leta 1998. Za najprestižnejšo zmago velja tista na slovitem mitingu v Zürichu leta 1996.

Zgodilo se je še …

Leta 1904 so se v stranskih prostorih Francoske športne zveze na ulici Saint Honoré v Parizu sestali delegirani predstavniki nogometnih zvez Belgije, Danske, Nizozemske, Španije, Švedske, Švice in domačina Francije, ki jih je predlog francoskega novinarja Roberta Guérina prepričal, da so ustanovili Mednarodno zvezo nogometnih asociacij, oziroma s kratico FIFA (Federation Internationale de Football Association).

Leta 1919 je prvo uradno tekmo v zgodovini kluba odigrala španska Valencia in izgubila proti Valencii Gimnasticu z 0:1.

Leta 1924 je na Dunaju prvo mednarodno tekmo odigrala bolgarska reprezentanca in izgubila z 0:6. Na isti dan leta 1933 je Bolgarija doživela najvišji poraz v njeni zgodovini, ko je proti Španiji v Madridu klonila kar z 0:13.

Leta 1966 je Muhammad Ali premagal Henryja Cooperja.

Leta 1971 so v ponovljeni tekmi finala evropskega nogometnega pokala pokalnih prvakov na štadionu Karaiskakis v Pireju med moštvoma Chelsea in Real iz Madrida zmagali Londončani z izidom 2:1 in osvojili naslov.

Leta 1975 je Borussia Monchengladbach na povratni tekmi finala pokala UEFA (prejšnji pokal velesejmskih mest) v gosteh s 5:1 premagala nizozemski Twente in s skupnim izidom 5:1 osvojila prestižno lovoriko.

Leta 1980 je Sovjetska Zveza na povratni tekmi finala evropskega prvenstva do 21 let v Moskvi premagala Vzhodno Nemčijo z 1:0, kar je pomenilo, da je s skupnim izidom 1:0 osvojila naslov prvaka.

Leta 1980 je Eintracht Frankfurt na povratni tekmi finala pokala UEFA (prejšnji pokal velesejmskih mest) zmagal z 1:0 proti Borussi Mönchengladbachu na Mainstadionu v Frankfurtu pred 59 tisoč navijači in s skupnim izidom 3:3 zaradi zadetka več v gosteh osvojil prestižno lovoriko.

Leta 1993 je na prijateljski tekmi proti Venezueli v Bogoti (1:1) zadnjič za reprezentanco nastopil Arnoldo Alberto Iguaran, s 25 zadetki najboljši strelec Kolumbije vseh časov. Zbral je 68 tekem v izbrani vrsti.

Leta 1995 je Matjaž Florjančič zabil gol za Cremonese v Serie A pri zmagi nad Padovo s 3:0.

Leta 1996 je Slovenija igrala prijateljsko tekmo proti Združenim arabskim emiratom in v Ljubljani pod taktirko Zdenka Verdenika remizirala z 2:2. Strelca za Slovence sta bila Amir Karič, ki je debitiral za reprezentanco in zabil prvi in edini gol v 64 nastopih, kolikor jih je pozneje zbral, ter Ermin Šiljak.

Leta 1997 je Schalke na povratni tekmi finala pokala UEFA (prejšnji pokal velesejmskih mest) na štadionu San Siro v Milanu pred 83.000 gledalci izgubil proti Interju z 0:1 (na prvi tekmi je zmagal z 1:0), nato pa po strelih z bele točke prišel do zmage s 4:1.

Leta 1997 je 19-letni nogometaš David Connolly, tedaj član angleškega kluba Watford postal najmlajši reprezentant Irske, ki je pri njeni zmagi nad Lichtensteinom s 5:0 v kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo v Dublinu dosegel tri gole.

Leta 2001 je Miran Pavlin zabil gol v sezoni 2000/01 portugalskega prvenstva v 33. krogu pri zmagi nad Estrelo Amadoro s 3:2. Porto je v tej sezoni zasedel drugo mesto in za Boavisto, ki je bila prvak, zaostal le za točko.

Leta 2003 je nekdanji argentinski zvezdnik Diego Armando Maradona v Italiji prvič srečal svojega nezakonskega sina. Sedemnajstletni Diego mlajši je izsledil svojega očeta v nekem golf klubu v Fiuggiju, mestecu v osrednji Italiji, ter se mu predstavil. Muhasti zvezdnik mladeniču sprva ni verjel in mu je zagrozil s palico za golf, a sta si kmalu zatem padla v objem.

Leta 2003 je Porto na Olimpijskem štadionu v Sevilli v finalu pokala UEFA premagal škotski Celtic s 3:2 po podaljških. Odločilni gol je v 115. minuti zabil Brazilec Derlei, ki je zabil tudi prvi gol za Portugalce.

Leta 2006 je Zlatko Dedič zabil gol za Cremonese v Serie B proti Ternani pri remiju z 2:2.

Leta 2009 je kolesar Jani Brajkovič na kronometru na Dirki po Italiji zasedel četrto mesto.

Rodili so se …

1942 nekdanji češki nogometaš Ivo Viktor

1962 nekdanji nemški nogometaš Uwe Rahn



1964 nekdanji švedski hokejist Tommy Albelin

1964 nekdanji angleški nogometaš Danny Bailey

1970 se je rodila atletinja Brigita Bukovec

1969 nekdanji italijanski nogometaš Pierluigi Brivio

1972 nekdanji slovenski nogometaš Elvis Ribarič