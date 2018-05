Robert Kristan končal kariero: Če nisi stoodstotno pri stvari, nima smisla

Dolgoletni slovenski hokejski vratar Robert Kristan, ki je nazadnje igral za SŽ Olimpijo, se je odločil, da pri 35 konča kariero. Nekoč prvi vratar slovenske reprezentance pravi, da je o tem dolgo razmišljal, naposled pa se je odločil, da bo poiskal nove življenjske izzive.

Pred dvema letoma se je Jeseničan, ki zadnja leta živi v Ljubljani, kjer se je ustalil z ženo in hčerkama, odločil za premor, razmišljal pa celo, da opremo pospravi v kot.

O koncu razmišljal že pred dvema sezonama

"Imel sem pomisleke, se spraševal, ali bi končal kariero, a hokej je stvar, ki jo najbolje obvladam. Zavedam se, da bom moral trdo delati, da se bom lahko vrnil. Olimpijske igre mi dajejo zagon za vrnitev," je Kristan februarja lani v Sportalovem intervjuju priznal, da je želel povsem opustiti najhitrejšo ekipno igro na svetu in se posvetiti drugi karieri. A olimpijske igre v Pjongčangu so bile dovolj velik izziv, da je vztrajal in upokojitvenega načrta ni uresničil.

Vrnil se je v dresu ljubljanske Olimpije, s katero je podpisal dvoletno pogodbo, ki pa je ne bo izpolnil v celoti. Leto po vrnitvi, med katero se ni uvrstil v olimpijsko ekipo, je namreč eden najboljših vratarjev v samostojni Sloveniji sprejel dokončno odločitev o tem, da tokrat resnično konča kariero.

Ni bilo čez noč

"Ni bilo čez noč. Razmišljal sem že tisto leto, ko sem 'pavziral', potem mi je Olimpija dala še eno priložnost. Potihoma sem upal, da bom še malo potegnil kariero. A ugotovil sem, da je treba obrniti list v življenju in se lotiti še česa drugega, ni samo hokej," je odločitev o koncu športne poti pojasnil Kristan, od leta 2000 do 2018 vratar Jesenic, Olimpije, Brynasa, More, Nitre, Medveščaka, Pardubic, Chomutova in SŽ Olimpije. Močan pečat je pustil v Zagrebu, kjer so ga vzeli za svojega, a se je po aferi in govoricah o tem, da se je na treningu pojavil v vinjenem stanju, pozneje od njega poslovil.

"Zagreb je bil super. Tam je bilo res vse na vrhunski ravni. Obravnavali so nas kot zvezdnike. Že kar malo preveč. Vse je bilo zelo umetno narejeno, a smo uživali. Bilo je naporno. Veliko se je dogajalo tako na ledu kot drugje. Urnik je bil zapolnjen od jutra do večera. Časa za družinsko življenje tam nisem imel. Razmišljal sem celo, da bi zapustil klub in se posvetil družini. Bilo je zelo naporno zame in za ženo, a sva preživela," je čas v hrvaški prestolnici opisal Kristan, sicer znan po svoji vihravosti, ki je nikoli ni skrival.

Ne poškodba, obrnil se bo k stvarem, pomembnejšim od hokeja

"Če nisi stoodstotno zraven, nima smisla," pravi sveži upokojenec. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Nekdanji dolgoletni prvi vratar Slovenije, branil je na devetih svetovnih prvenstvih, pravi, da lažja poškodba, ki jo je staknil ob izteku sezone 2017/18, ni vplivala na odločitev o koncu.

"Ne, ni povezano s poškodbo, gre za meniskus, to bi bilo urejeno v enem mesecu. Povezano je tudi s tem, kako se vse stvari obračajo v hokeju. Zdaj mi je pomembna družina, imam druge prioritete, zdaj se bom obrnil k stvarem, ki so zame pomembnejše kot hokej. Če pa nisi stoodstotno zraven, pa nima smisla," je v pogovoru za STA dejal Kristan.

Izjemni Vojens in Soči

Posameznega naj trenutka športne poti, nedvomno je bil med bolj izstopajočimi nastop na kvalifikacijskem turnirju ter nato na samih OI v Sočiju 2014, Kristan ni želel izpostavljati. "Kariera je bila dolga, zgodba tudi, če bi začel naštevati, bi trajalo kar nekaj časa. Bilo je veliko dobrih in slabih trenutkov, ne obžalujem pa niti ene stvari. Zadovoljen sem, da se je obrnilo tako, kot se je," razmišlja Kristan.

Na premiernih olimpijskih igrah Slovenije v Sočiju je bil pomemben člen risov, ki so končali na visokem sedmem mestu. Foto: Reuters

Vrnil se je zaradi OI, a v Pjongčang ni potoval

V pravkar končani sezoni je zadnjič nastopil za Slovenijo novembra lani na turnirju v Franciji, potem pa ni dobil vabila za olimpijski nastop v Južni Koreji ali za SP v Budimpešti. Prav tekmovanje petih krogov v Pjongčangu je bil glavni izziv, da se je po letu pavziranja pred to sezono vrnil v tekmovalni pogon. A vabila v olimpijsko ekipo ni dočakal. Kot pravi, zaradi tega ni bilo pretiranega razočaranja in samo neuvrstitev na igre tudi ni bila vzrok za konec kariere.

"Zdaj je na vrstni mladi val, ki prihaja. Malo razočaranja je bilo, a bistveno je bilo, da sem sezono izpeljal pri Olimpiji, žal se nam na koncu ni izšlo," pravi o svoji zdaj uradno zadnji sezoni 2017/18, ki jo je preživel v dresu SŽ Olimpije, Ljubljančani so na koncu v DP končali na drugem mestu.

"Zdaj je na vrstni mladi val, ki prihaja. Malo razočaranja je bilo, a bistveno je bilo, da sem sezono izpeljal pri Olimpiji, žal se nam na koncu ni izšlo." Foto: Vid Ponikvar

Želi ostati v hokeju

O tem, kaj bo počel po koncu športne poti, pa še ni natančneje razmišljal: "Želja je, da bi še ostal v hokeju. A trenutno še ne vem, kaj bom počel. Načrti so, rad bi ostal v hokeju, te stvari obvladam."

Kristan je dodal, da je vedno pripravljen pomagati slovenskemu hokeju, predvsem na reprezentančni ravni, ne izključuje pa niti možnosti trenerskega dela nekoč v prihodnosti. "Zmeraj sem pripravljen pomagati, svetovati, imam dolgo kariero, bil sem prvi vratar Slovenije in imam izkušnje. Bomo videli, kaj se bo zgodilo," pravi sveže upokojeni hokejski 35-letnik.

Kot trener se je preizkusil že na Hokejski akademiji Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingarja, ko je znanje predajal na mlajše. Tudi letos je predvideno, da bo julija z njimi na ledu.