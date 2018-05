Nič ne bo z domačim SP, risi po elito k tekmecu

Svetovno hokejsko prvenstvo divizije I, skupine A, prihodnje leto bo gostil Kazahstan (Astana). Tako so odločili na rednem letnem kongresu na Danskem. Kandidaturo za gostiteljstvo s Stožicami je napovedala tudi Hokejska zveza Slovenije, a ji, kot kaže, ni uspelo. Na SP bodo ob domačinih in Slovencih igrali še Belorusi, Madžari, Južni Korejci in Litovci. Prvenstvo v Astani bo potekalo teden pozneje, kot do zdaj, in sicer med 29. aprilom in 5. majem.

Potem ko slovenski hokejisti aprila na svetovnem prvenstvu niso izpolnili cilja (prvo ali drugo mesto) in končali kot peti, so na krovni domači organizaciji takoj napovedali kandidaturo za prireditev prihodnjega SP.

Na HZS so sprva kot glavnega kandidata omenjali Tivoli, a ker prenove dotrajane ljubljanske dvorane ne bo, so izbrali Stožice. Te so SP drugega razreda gostile leta 2012, ko je bilo to zadnjič v Sloveniji.

Kazahstan bo prvič v zgodovini gostil svetovno hokejsko prvnestvo tega ranga. Hokejisti se bodo za elito borili med 29. aprilom in 5. majem v Astani. Napreodvali bosta prvo in drugouvrščena reprezentanca. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Astana čaka na hokejiste, prvenstvo pozneje, kot ponavadi

Hitro po napovedani kandidaturi so v našem taboru dejali, da bo kandidiral tudi Kazahstan, ki so ga na kongresu Mednarodne hokejske zveze (IIHF) delegati izbrali za gostitelja prihajajočega svetovnega prvenstva drugega razreda. Kazahstanci bodo sploh prvič gostil prvenstvo, in sicer bo to potekalo v dvorani "Barys Arena".

Slovenski nasprotniki:

Začelo se bo teden pozneje, kot smo bili vajeni prvenstev drugega razreda, in sicer bo potekalo med 29. aprilom in 5. majem, kar je dobra informacija za tiste hokejiste, ki bodo imeli dolge klubske obveznosti, vse do konca aprila, manj pa za tiste, ki bodo sezone kočali že februarja.

Ob Slovencih in gostitelju Kazahstanu bodo sodelovali še Madžarska (vsi so letos igrala v tem razred), Belorusija, Južna Koreja (letos sta izpadli iz elite) in Litva (letos je napredovala iz tretjega razreda). Najboljši dve reprezentanci SP si bosta priigrali vstopnico za elito.

SP divizije I, skupine A, 2019 (Astana, 29. april–5. maj)*

Sodelujoče reprezentance: Kazahstan, Slovenija, Belorusija, Madžarska, Južn Koreja in Litva.



*med elito napredujeta prvo in drugouvrščena, v divizijo I, skupino B, pa zadnji

Risinje v Veliko Britanijo

Slovenska ženska reprezentanca bo, po letošnjem nastopu na domačem svetovnem prvenstvu Divizije II-A v Mariboru, v omenjeni kakovostni skupini od 24. do 30. marca 2019 v Dumfriesu (Velika Britanija) merila moči skupaj z Avstralijo, Mehiko, Španijo, Severno Korejo in Veliko Britanijo.

Risinje bodo prihodnje leto igrale na SP v Veliki Britaniji. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Mladi risi na Poljsko in Madžarsko

Reprezentanca mladih risov do 20 let, ki je v letošnji sezoni na domačem prvenstvu decembra lani osvojila tretje mesto, bo v prihodnji sezoni nastopila na svetovnem prvenstvu Divizije I-B, ki bo od 8. do 14. decembra 2018 potekalo v Torunu (Poljska). Na prvenstvu bodo, poleg Slovenije, nastopile izbrane še vrste Italije, Japonske, Madžarske, Poljske in Ukrajine.

Slovenska moška reprezentanca do 18 let bo od 14. do 20. aprila 2019 v Szekesfehervarju (Madžarska) nastopila na svetovnem prvenstvu Divizije I-B, kjer bodo, ob slovenski izbrani vrsti, nastopili še hokejisti Avstrije, Italije, Japonske, Madžarske in Velike Britanije.

Udeleženci kongresa, ki se je v danski prestolnici pričel včeraj in se bo jutri tudi zaključil, so so z minuto molka počastili spomin na dve slovenski hokejski legendi - Antona Galeta in Bogomira Jana - ki sta nas zapustila v minulih tednih.

