Marsikje po državi smo se zbudili v deževno jutro. Danes in jutri bo vreme oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Nastajali bodo krajevni nalivi, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso). V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj bodo predvsem v južni in vzhodni Sloveniji nalivi najmočnejši, zato je Arso za ta del Slovenije izdal oranžno opozorilo.

Padavine z nevihtami se bodo čez dan od zahoda širile proti vzhodu in sredi dneva večinoma ponehale. Popoldne se bo ponekod prehodno delno razjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes in jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Nastajali bodo krajevni nalivi. pic.twitter.com/s9Gl0ADDXv — ARSO vreme (@meteoSI) July 26, 2025

Ob nalivih bodo hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke v več delih države. Ob pojavu dolgotrajnejših nalivov bo mogoče razlivanje vodotokov, krajevno bo verjetno tudi poplavljanje padavinske vode. Vodnatost večjih rek se bo v soboto povečala predvsem v osrednji, severni in vzhodni Sloveniji, opozarjajo na Arsu.

V noči na nedeljo močni nalivi

Zvečer in ponoči bodo padavine in nevihte od juga znova zajele večji del Slovenije. Predvsem v južnih in vzhodnih krajih bodo nastajali močni krajevni nalivi. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri.

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, še vedno bodo nastajale plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v vzhodni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 20 do 25, ob morju okoli 27 stopinj Celzija.

Naraščanje rek se bo ob nalivih nadaljevalo, v vzhodni polovici države je povečana verjetnost razlivanja hudourniških vodotokov ter poplavljanja padavinske vode.

Ohladilo se bo

V ponedeljek bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, ohladilo se bo. V torek bo sprva oblačno, čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo, kažejo napovedi meteorologov.