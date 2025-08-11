Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
10.14

Osveženo pred

6 minut

Današnje jutro najtoplejše v tem poletju

plaža Strunjan | Še naprej bo najbolj vroče na Primorskem. | Foto STA

Še naprej bo najbolj vroče na Primorskem.

Foto: STA

Današnje jutro je bilo zaradi toplega severovzhodnega vetra marsikje najtoplejše v tem poletju. Izstopala je predvsem Primorska, kjer se ponoči zaradi burje ponekod temperatura ni spustila niti pod 25 stopinj Celzija, so sporočili z agencije za okolje. Najvišjo jutranjo temperaturo-28 stopinj Celzija, so izmerili na postaji Koper Markovec.

Na Arsu ob tem navajajo, da bomo v primeru, da se do desete ure zvečer ne ohladi pod 28 stopinj Celzija, zabeležili najvišjo najnižjo dnevno temperaturo v zgodovini Slovenije. 

Danes bo sicer po napovedi agencije za okolje občasno zmerno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Vročina bo prehodno nekoliko popustila. Za razliko od nedelje, ko so se najvišje dnevne temperature v večjem delu države dvignile na okoli 35 stopinj Celzija, bodo te danes in jutri zaradi vetra vzhodnih smeri okoli pet stopinj nižje. Še naprej bo najbolj vroče na Primorskem. Jutri bo sončno. 

Najbolj vroče bo od četrtka do sobote 

Od srede naprej bo temperatura iz dneva v dan naraščala. Najbolj vroče bo predvidoma od četrtka do sobote. V notranjosti Slovenije bodo popoldanske temperature dosegle med 32 in 35, na Primorskem pa do 37 stopinj Celzija.

Šele v nedeljo se bo predvidoma nekoliko povečala verjetnost vročinskih neviht, občutnejše osvežitve pa še ni na vidiku.

vročina plaža morje
