Avtor:
A. P. K., STA

Sobota,
9. 8. 2025,
14.29

V Grčiji se gasilci še naprej borijo s požarom v bližini Aten #foto

Atene, Grčija, požar, Keratea | "Ogenj je oslabel, vendar so še vedno aktivna območja," je dejal tiskovni predstavnik gasilcev. | Foto Reuters

"Ogenj je oslabel, vendar so še vedno aktivna območja," je dejal tiskovni predstavnik gasilcev.

Foto: Reuters

V Grčiji se v bližini Aten gasilci še vedno borijo z obsežnim požarom, ki ga imajo sicer pod nadzorom, vendar se bojijo, da bi se zaradi močnega vetra ponovno razširil. V požaru je v petek umrla ena oseba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Požar na območju kraja Keratea približno 43 kilometrov jugovzhodno od Aten gasi več kot 260 gasilcev z 80 gasilskimi vozili in 12 letali. "Ogenj je oslabel, vendar so še vedno aktivna območja," je dejal tiskovni predstavnik gasilcev.

V petek zvečer so iz hiš in doma za starejše evakuirali več deset ljudi, potem ko so se ognjeni zublji približali obmorskemu letovišču Palaia Fokaia. Gasilci so kasneje v hiši v bližini mesta Keratea našli truplo starejšega moškega. Zgorelo je več hiš, vendar natančen obseg škode še ni znan, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Atene, Grčija, požar | Foto: Reuters Foto: Reuters

Grška državna meteorološka služba je za danes na območju napovedala veter s hitrostjo do 74 kilometrov na uro.

