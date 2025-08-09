Sobota, 9. 8. 2025, 14.29
V Grčiji se gasilci še naprej borijo s požarom v bližini Aten #foto
V Grčiji se v bližini Aten gasilci še vedno borijo z obsežnim požarom, ki ga imajo sicer pod nadzorom, vendar se bojijo, da bi se zaradi močnega vetra ponovno razširil. V požaru je v petek umrla ena oseba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Požar na območju kraja Keratea približno 43 kilometrov jugovzhodno od Aten gasi več kot 260 gasilcev z 80 gasilskimi vozili in 12 letali. "Ogenj je oslabel, vendar so še vedno aktivna območja," je dejal tiskovni predstavnik gasilcev.
V petek zvečer so iz hiš in doma za starejše evakuirali več deset ljudi, potem ko so se ognjeni zublji približali obmorskemu letovišču Palaia Fokaia. Gasilci so kasneje v hiši v bližini mesta Keratea našli truplo starejšega moškega. Zgorelo je več hiš, vendar natančen obseg škode še ni znan, poroča nemška tiskovna agencija DPA.
Grška državna meteorološka služba je za danes na območju napovedala veter s hitrostjo do 74 kilometrov na uro.