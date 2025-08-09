V Grčiji se v bližini Aten gasilci še vedno borijo z obsežnim požarom, ki ga imajo sicer pod nadzorom, vendar se bojijo, da bi se zaradi močnega vetra ponovno razširil. V požaru je v petek umrla ena oseba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Požar na območju kraja Keratea približno 43 kilometrov jugovzhodno od Aten gasi več kot 260 gasilcev z 80 gasilskimi vozili in 12 letali. "Ogenj je oslabel, vendar so še vedno aktivna območja," je dejal tiskovni predstavnik gasilcev.

V petek zvečer so iz hiš in doma za starejše evakuirali več deset ljudi, potem ko so se ognjeni zublji približali obmorskemu letovišču Palaia Fokaia. Gasilci so kasneje v hiši v bližini mesta Keratea našli truplo starejšega moškega. Zgorelo je več hiš, vendar natančen obseg škode še ni znan, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Foto: Reuters

Grška državna meteorološka služba je za danes na območju napovedala veter s hitrostjo do 74 kilometrov na uro.