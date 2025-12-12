Kibernetski napad na MZEZ: Sledi vodijo k Rusiji

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) je bilo tarča kibernetskega napada, med katerim naj bi neznani storilci vdrli tudi v elektronsko pošto nekaterih funkcionarjev in uslužbencev vlade. Neuradno naj bi šlo za delo organizirane hekerske skupine iz tujine, domnevno Ruske federacije, poroča portal Necenzurirano.

Neuradne informacije kažejo na organizirano hekersko skupino iz tujine, pri čemer prve sledi vodijo k Ruski federaciji, natančneje k skupini, povezani z rusko obveščevalno službo (GRU).

Napad se je zgodil tri mesece pred parlamentarnimi volitvami in po ključnih zunanjepolitičnih odločitvah vlade, kot sta podpora Ukrajini in priznanje Palestine, kar daje dogajanju tudi notranjepolitični kontekst. Motiv za vdore bi namreč lahko bil tudi poskus vplivanja na volitve v Sloveniji.

Hekerji naj bi pridobili tudi del komunikacije, povezane s projektom drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (NEK2), ki je potencialno največji energetski projekt v zgodovini Slovenije. Njegova vrednost je ocenjena med devetimi in 16 milijardami evrov.

Ne gre za osamljen primer. Podoben napad se je zgodil aprila 2023, ko so imeli kitajski hekerji dostop do zaupnih depeš ministrstva. Tokrat naj bi bil usmerjen v pridobivanje elektronske pošte s strežnikov vlade, ki bi jo distribuirali na različne naslove v Sloveniji in tujini.