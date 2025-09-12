Na ministrstvu za obrambo se je končala vaja Kibernetska trdnjava 2025, prva v Sloveniji, ki je preizkusila pripravljenost državne uprave na kibernetske napade. Na njej so strokovnjaki simulirali, kaj bi se zgodilo, če bi hekerske skupine poskušale ohromiti ključne informacijske sisteme države. Na kibernetskem vadišču so se združili strokovnjaki z več ministrstev, iz Slovenske vojske, policije in centra SI-CERT ter skupaj iskali odgovore, kako se pravočasno ubraniti pred najbolj zapletenimi digitalnimi grožnjami.

Približno štirideset strokovnjakov se je en teden usposabljalo za zaznavanje incidentov in odzivanje nanje, omejevanje posledic napadov ter krepitev sodelovanja med institucijami. Scenarij je bil izmišljen, a zasnovan tako realistično, da je udeležencem omogočil uporabne izkušnje pri spoprijemanju z naprednimi trajnimi grožnjami (Advanced Persistent Threats – APT), ki v resničnem svetu pogosto stojijo za državno podprtimi hekerskimi skupinami.

Slovenija in Hrvaška sta s tem med prvimi državami v Evropski uniji in Natu, ki sta stopili v takšno povezovanje, cilj pa je širitev sodelovanja tudi širše po regiji.

Ko državo varuje "kibernetski ščit"

Prvič so v praksi preizkusili tudi delovanje tehnične Skupine za hitro odzivanje na kibernetske incidente (Cyber Rapid Response Team – CRRT), ki v Sloveniji še ni vzpostavljena. "Naloga skupine CRRT je bila pravočasno zaznati, analizirati in ovrednotiti stopnjo incidenta ter izvesti obrambo pred napadi," je pojasnil vodja vaje Aleš Čretnik.

Na vaji so ministrstva, vojska, policija in SI-CERT prvič skupaj preizkusili, kako se ubraniti pred najzahtevnejšimi digitalnimi grožnjami. Cilj: močnejši ščit državne uprave pred hekerskimi napadi. Foto: Mors

Kot je dodal, je bila vaja izjemno uspešna tudi zato, ker so strokovnjaki pridobili izkušnje, kako pravočasno zaznavati in se odzivati na napade, ki jih v resničnem svetu izvajajo državno podprte skupine za napredne trajne grožnje – bodisi neposredno pod nadzorom tuje države bodisi kot najeti akterji z njenim finančnim ali logističnim zaledjem. "Namen vaje je bil tudi, da se strokovnjaki znotraj državne uprave bolje spoznajo in povežejo ter sodelujejo pri svojem rednem delu," je poudaril.

Od simulacije do resničnih povezav

Ministrstvo za obrambo načrtuje, da bo nacionalno vajo organiziralo vsako leto. Kibernetsko vadišče, ki deluje od februarja 2024, je do zdaj gostilo že deset vaj s 350 udeleženci, med njimi tudi dve mednarodni. Posebno pozornost je pritegnil letošnji slovensko-hrvaški projekt Cyber Range Connect, ki je vzpostavil federacijo kibernetskih vadišč na platformi SimSpace.