Nadaljuje se hud boj za vrh, kako se bodo Oblakovi odzvali po porazu z Barcelono?

V 15. krogu španskega nogometnega prvenstva bo Atletico Madrid z Janom Oblakom v soboto zvečer gostoval pri Athletic Bilbauu. Ekipi na lestvici zasedata četrto in osmo mesto, Atleti pa imajo enajst točk več od tokratnega tekmeca. Vodilna Barcelona bo pred tem na delu pri Betisu, medtem ko bo Real Madrid svojo tekmo igral v nedeljo. Takrat se bo pomeril s Celto Vigo. Barcelono in Real sicer na lestvici loči le točka.