Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
5. 12. 2025,
14.34

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Real Madrid Atletico Madrid Jan Oblak Jan Oblak Barcelona špansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva La Liga

Petek, 5. 12. 2025, 14.34

1 ura, 23 minut

Špansko prvenstvo, 15. krog

Nadaljuje se hud boj za vrh, kako se bodo Oblakovi odzvali po porazu z Barcelono?

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Jan Oblak | Jan Oblak bo z Atleticom na delu v soboto. | Foto Guliverimage

Jan Oblak bo z Atleticom na delu v soboto.

Foto: Guliverimage

V 15. krogu španskega nogometnega prvenstva bo Atletico Madrid z Janom Oblakom v soboto zvečer gostoval pri Athletic Bilbauu. Ekipi na lestvici zasedata četrto in osmo mesto, Atleti pa imajo enajst točk več od tokratnega tekmeca. Vodilna Barcelona bo pred tem na delu pri Betisu, medtem ko bo Real Madrid svojo tekmo igral v nedeljo. Takrat se bo pomeril s Celto Vigo. Barcelono in Real sicer na lestvici loči le točka.

David Flakus Bosilj
Sportal Tretjeligaš presenetil Espanyol, Slovenec Flakus Boislj izločil drugoligaša

Špansko prvenstvo, 15. krog:

Petek, 5. december:

Sobota, 6. december:

Nedelja, 7. december:

Ponedeljek, 8. december:

Lestvica:

Najboljši strelci:

14 – Mbappe (Real)
– Lewandowski (Barcelona), Muriqi (Mallorca), Torres (Barcelona)
– Alvarez (Atletico)
– Eyong (Levante), Moleiro (Villarreal)
– Cucho Hernandez (Betis), Iglesias (Celta Vigo), Milla (Espanyol), Oyarzabal (Real Sociedad), Vinicius Jr. (Real), Yamal (Barcelona)

Jan Oblak THUMB
Sportal Čudežna obramba Jana Oblaka, ki je obnorela celo navijače Barcelone #video
Real Madrid Atletico Madrid Jan Oblak Jan Oblak Barcelona špansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva La Liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.