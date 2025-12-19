Petek, 19. 12. 2025, 14.07
40 minut
Francoski pokal, 1. krog
Lens gosti četrtoligaša, PSG odhaja k amaterjem iz pete lige, Mlakarjevi na delu v nedeljo
Konec tedna bo v Franciji v znamenju uvodnih dvobojev pokalnega tekmovanja. Vodilni francoski prvoligaš Lens bo danes gostil četrtoligaša Feignies-Aulnoye, še lažje delo pa na papirju čaka branilca naslova PSG, ki bo v soboto gostoval pri petoligašu Vendee Fontenay. Jan Mlakar, edini slovenski legionar v Franciji, je zaradi zdravstvenih težav izpustil zadnji dve tekmi Amiensa. V nedeljo bo njegov klub gostoval pri nekdanjih varovancih Luke Elsnerja v Le Havru. Marseille bo isti dan skušal upravičiti vlogo favorita pri nižjeligašu Bourg de Bresse.
PSG je rekorder pokalnega tekmovanja, saj ga je osvojil že 16-krat. Drugi na večni lestvici je Marseille (10), sledita mu St. Etienne in Lille (oba s po šestimi).
Francoski pokal, 1/32 finala:
Petek, 19. december:
Sobota, 20. december:
Nedelja, 21. december: