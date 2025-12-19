Lens gosti četrtoligaša, PSG odhaja k amaterjem iz pete lige, Mlakarjevi na delu v nedeljo

Konec tedna bo v Franciji v znamenju uvodnih dvobojev pokalnega tekmovanja. Vodilni francoski prvoligaš Lens bo danes gostil četrtoligaša Feignies-Aulnoye, še lažje delo pa na papirju čaka branilca naslova PSG, ki bo v soboto gostoval pri petoligašu Vendee Fontenay. Jan Mlakar, edini slovenski legionar v Franciji, je zaradi zdravstvenih težav izpustil zadnji dve tekmi Amiensa. V nedeljo bo njegov klub gostoval pri nekdanjih varovancih Luke Elsnerja v Le Havru. Marseille bo isti dan skušal upravičiti vlogo favorita pri nižjeligašu Bourg de Bresse.