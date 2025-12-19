Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Francoski pokal, 1. krog

Lens gosti četrtoligaša, PSG odhaja k amaterjem iz pete lige, Mlakarjevi na delu v nedeljo

Konec tedna bo v Franciji v znamenju uvodnih dvobojev pokalnega tekmovanja. Vodilni francoski prvoligaš Lens bo danes gostil četrtoligaša Feignies-Aulnoye, še lažje delo pa na papirju čaka branilca naslova PSG, ki bo v soboto gostoval pri petoligašu Vendee Fontenay. Jan Mlakar, edini slovenski legionar v Franciji, je zaradi zdravstvenih težav izpustil zadnji dve tekmi Amiensa. V nedeljo bo njegov klub gostoval pri nekdanjih varovancih Luke Elsnerja v Le Havru. Marseille bo isti dan skušal upravičiti vlogo favorita pri nižjeligašu Bourg de Bresse.

PSG je rekorder pokalnega tekmovanja, saj ga je osvojil že 16-krat. Drugi na večni lestvici je Marseille (10), sledita mu St. Etienne in Lille (oba s po šestimi).

Francoski pokal, 1/32 finala:

Petek, 19. december:

Sobota, 20. december:

Nedelja, 21. december:

