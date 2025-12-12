PSG lahko prehiti Lens, na Velodromu bo vroče

Karavana najboljših francoskih nogometnih klubov se bo v 16. krogu najprej ustavila v Angersu, kjer bo gostoval Nantes. Branilec naslova PSG bo v soboto dejaven v Metzu. V primeru uspeha lahko najmanj do nedelje na vrhu zamenja Lens, ki ga čaka domača tekma proti Nice. V sklepnem dejanju kroga bo vroče na Velodrome, saj se bosta udarila Marseille in Monaco.