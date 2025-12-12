Petek, 12. 12. 2025, 12.47
18 minut
Francosko prvenstvo, 16. krog
PSG lahko prehiti Lens, na Velodromu bo vroče
Karavana najboljših francoskih nogometnih klubov se bo v 16. krogu najprej ustavila v Angersu, kjer bo gostoval Nantes. Branilec naslova PSG bo v soboto dejaven v Metzu. V primeru uspeha lahko najmanj do nedelje na vrhu zamenja Lens, ki ga čaka domača tekma proti Nice. V sklepnem dejanju kroga bo vroče na Velodrome, saj se bosta udarila Marseille in Monaco.
Francosko prvenstvo, 16. krog:
Petek, 12. december:
Sobota, 13. december:
Nedelja, 14. december:
Lestvica:
Najboljši strelci:
10 - Greenwood (Marseille)
9 - Panichelli (Strasbourg)
8 - Lepaul (Rennes)
6 - Del Castillo (Brest), Diop (Nice), Kebbal (Paris), Said (Lens)
5 - Aubameyang (Marseille), Barcola (PSG), Edouard (Lens), Fati (Monaco), Hein (Metz), Igamane (Lille), Neves (PSG), Pagis (Lorient), Šulc (Lyon), Thauvin (Lens)