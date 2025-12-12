Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
12. 12. 2025,
12.47

Osveženo pred

18 minut

Petek, 12. 12. 2025, 12.47

18 minut

Francosko prvenstvo, 16. krog

PSG lahko prehiti Lens, na Velodromu bo vroče

Avtor:
R. P.

Hviča Kvarachelia PSG | Prvak PSG bo v soboto gostoval v Metzu. | Foto Reuters

Prvak PSG bo v soboto gostoval v Metzu.

Foto: Reuters

Karavana najboljših francoskih nogometnih klubov se bo v 16. krogu najprej ustavila v Angersu, kjer bo gostoval Nantes. Branilec naslova PSG bo v soboto dejaven v Metzu. V primeru uspeha lahko najmanj do nedelje na vrhu zamenja Lens, ki ga čaka domača tekma proti Nice. V sklepnem dejanju kroga bo vroče na Velodrome, saj se bosta udarila Marseille in Monaco.

Francosko prvenstvo, 16. krog:

Petek, 12. december:

Sobota, 13. december:

Nedelja, 14. december:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

10 - Greenwood (Marseille)
- Panichelli (Strasbourg)
8 - Lepaul (Rennes)
- Del Castillo (Brest), Diop (Nice), Kebbal (Paris), Said (Lens)
5 - Aubameyang (Marseille), Barcola (PSG), Edouard (Lens), Fati (Monaco), Hein (Metz), Igamane (Lille), Neves (PSG), Pagis (Lorient), Šulc (Lyon), Thauvin (Lens)

Lille Monaco Lens Marseille PSG francosko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
