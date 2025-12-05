Petek, 5. 12. 2025, 14.25
1 ura, 32 minut
Francosko prvenstvo, 15. krog
Se obeta nova sprememba na vrhu?
V francoskem nogometnem prvenstvu je v prejšnjem krogu prišlo do velike spremembe, saj je Lens na prvem mestu prehitel PSG in ima pred Parižani točko prednosti. Lens bo v tem krogu v soboto gostoval pri Nantesu, PSG pa bo zatem doma pričakal Rennes. Že danes bo na sporedu obračun četrti Lille in tretji Marseille. Ta bi se z morebitno zmago vsaj do sobote povzpel na prvo mesto.
Francosko prvenstvo, 15. krog:
Petek, 5. december:
Sobota, 6. december:
Nedelja, 7. december:
Lestvica:
Najboljši strelci:
10 - Greenwood (Marseille)
9 - Panichelli (Strasbourg)
8 - Lepaul (Rennes)
6 - Del Castillo (Brest), Diop (Nice), Kebbal (Paris)
5 - Aubameyang (Marseille), Barcola (PSG), Edouard (Lens), Fati (Monaco), Igamane (Lille), Neves (PSG), Said (Lens), Šulc (Lyon)