Se obeta nova sprememba na vrhu?

V francoskem nogometnem prvenstvu je v prejšnjem krogu prišlo do velike spremembe, saj je Lens na prvem mestu prehitel PSG in ima pred Parižani točko prednosti. Lens bo v tem krogu v soboto gostoval pri Nantesu, PSG pa bo zatem doma pričakal Rennes. Že danes bo na sporedu obračun četrti Lille in tretji Marseille. Ta bi se z morebitno zmago vsaj do sobote povzpel na prvo mesto.