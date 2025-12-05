Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
5. 12. 2025,
14.25

1 ura, 32 minut

Francosko prvenstvo, 15. krog

Se obeta nova sprememba na vrhu?

Š. L.

Marseille | Marseille lahko danes pride na vrh ligue 1. | Foto Reuters

Marseille lahko danes pride na vrh ligue 1.

Foto: Reuters

V francoskem nogometnem prvenstvu je v prejšnjem krogu prišlo do velike spremembe, saj je Lens na prvem mestu prehitel PSG in ima pred Parižani točko prednosti. Lens bo v tem krogu v soboto gostoval pri Nantesu, PSG pa bo zatem doma pričakal Rennes. Že danes bo na sporedu obračun četrti Lille in tretji Marseille. Ta bi se z morebitno zmago vsaj do sobote povzpel na prvo mesto.

Francosko prvenstvo, 15. krog:

Petek, 5. december:

Sobota, 6. december:

Nedelja, 7. december:

Lestvica:

Najboljši strelci:

10 - Greenwood (Marseille)
- Panichelli (Strasbourg)
8 - Lepaul (Rennes)
- Del Castillo (Brest), Diop (Nice), Kebbal (Paris)
5 - Aubameyang (Marseille), Barcola (PSG), Edouard (Lens), Fati (Monaco), Igamane (Lille), Neves (PSG), Said (Lens), Šulc (Lyon)

