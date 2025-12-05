Danes se je v Washingtonu pisala zgodovina. V dvorani Kennedy Center v Washingtonu so opravili žreb skupinskega dela SP 2026 z rekordnim številom udeležencev, na katerem se je trlo znanih športnih in glasbenih imen. Z zanimanjem so žreb pospremili predstavniki kar 64 reprezentanc, od katerih se jih je 42 že uvrstilo na mundial, 22 pa se jih bo spomladi podalo v boj za zadnjih šest vstopnic . Med njimi žal ne bo Slovenije, ki je v kvalifikacijah potegnila krajšo.

Pred žrebom so zbrani v dvorani Kennedyjevega centra slišali nekaj glasbenih točk, predsednik Fife Gianni Infantino pa je predsedniku ZDA Donaldu Trumpu predal novoustanovljeno nagrado krovne svetovne nogometne organizacije t. i. nagrado miru (Fifa Peace Prize).

Pri žrebu kroglic za reprezentance Kanade, Mehike in ZDA so Infantinu pomagali voditelji držav gostiteljic, poleg Trumpa še kanadski premier Mark Carney in predsednica Mehike Claudia Sheinbaum. Med tremi voditelji sicer vladajo politične napetosti.

"Kapetan" žreba je bil nekdanji angleški nogometaš Rio Ferdinand, na odru so se mu pridružili še legendarni kanadski hokejist Wayne Gretzky, pa košarkarski orjak Shaquille O'Neal, basebalist Aaron Judge in eden najboljših igralcev ameriškega nogometa vseh časov Tom Brady.

Maskote SP 2026 so kanadski los Maple, mehiški jaguar Zayu in ameriški gologlavi orel Clutch. Foto: Reuters

Voditelja prireditve sta bila ameriški igralec Kevin Hart in nekdanja nemška supermanekenka Heidi Klum. Foto: Reuters

Skupine SP 2026: Skupina A

1. Mehika

2. Južna Afrika

3. Južna Koreja

4. zmagovalec dodatnih kvalifikacij (Danska/S. Makedonija/Češka/Irska) Skupina B

1. Kanada

2. zmagovalec dodatnih kvalifikacij (Italija/S. Irska/Wales/BiH)

3. Katar

4. Švica Skupina C

1. Brazilija

2. Maroko

3. Haiti

4. Škotska Skupina D

1. ZDA

2. Paragvaj

3. Avstralija

4. zmagovalec dodatnih kvalifikacij (Turčija/Romunija/Slovaška/Kosovo) Skupina E

1. Nemčija

2. Curaçao

3. Slonokoščena obala

4. Ekvador Skupina F

1. Nizozemska

2. Japonska

3. zmagovalec dodatnih kvalifikacij (Ukrajina/Švedska/Poljska/Albanija)

4. Tunizija Skupina G

1. Belgija

2. Egipt

3. Iran

4. Nova Zelandija Skupina H

1. Španija

2. Zelenortski otoki

3. Savdska Arabija

4. Urugvaj Skupina I

1. Francija

2. Senegal

3. zmagovalec dodatnih kvalifikacij (Irak/Bolivija/Surinam)

4. Norveška Skupina J

1. Argentina

2. Alžirija

3. Avstrija

4. Jordanija Skupina K

1. Portugalska

2. zmagovalec dodatnih kvalifikacij (Kongo/Jamajka/Nova Kaledonija)

3. Uzbekistan

4. Kolumbija Skupina L

1. Anglija

2. Hrvaška

3. Gana

4. Panama

Žreb za SP 2026, kakovostni bobni: Prva skupina: ZDA, Mehika, Kanada (vsi gostitelji), Španija, Argentina, Francija, Anglija, Brazilija, Portugalska, Nizozemska, Belgija, Nemčija Druga skupina: Hrvaška, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švica, Japonska, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Avstrija, Avstralija Tretja skupina: Norveška, Panama, Egipt, Alžirija, Škotska, Paragvaj, Tunizija, Slonokoščena obala, Uzbekistan, Katar, Savdska Arabija, Južna Afrika Četrta skupina: Jordanija, Zelenortski otoki, Gana, Curacao, Haiti, Nova Zelandija, zmagovalec* (BiH, Italija, Severna Irska, Wales), zmagovalec* (Albanija, Poljska, Švedska, Ukrajina), zmagovalec* (Kosovo, Romunija, Slovaška, Turčija), zmagovalec* (Češka, Danska, Irska, Severna Makedonija), zmagovalec* (DR Kongo, Jamajka, Nova Kaledonija), zmagovalec* (Bolivija, Irak, Surinam) * zmagovalec dodatnih kvalifikacij bo znan 31. marca 2026.

Na današnjem žrebu je bilo prisotnih rekordnih 64 držav, kar je več kot tri desetine vseh članic Fife. Končni seznam nastopajočih bo znan po finalnih srečanjih dodatnih kvalifikacij 31. marca 2026.

Obeta se mundial, poln mejnikov

Na SP 2026 bo odigrano rekordno število tekem, kar 104. Na prejšnjem SP 2022 v Katarju se jih je zvrstilo 64, Argentina pa je v spektakularnem finalu po izvajanju enajstmetrovk premagala Francijo. Gavči so do naslova odigrali sedem tekem. Na SP 2026 jih bo moral prvak odigrati osem.

Pari evropskih dodatnih kvalifikacij za SP 2026 Foto: Reuters

Mundial bo potekal od 11. junija do 19. julija. Največ tekem bo v ZDA, kar 78, prav vse pa bodo potekale na stadionih, kjer se igra ameriški nogomet v ligi NFL. V Kanadi bo 13 tekem, podobno velja za Mehiko.

Finale bo na stadionu MetLife v East Rutherfordu (New Jersey), kjer se obeta novost, saj bo prvič v zgodovini finalnih srečanj SP ob polčasu potekal zabavni program. Navada, ki se je zakoreninila na SuperBowlu, bo tako prisotna tudi na sklepnem dejanju SP 2026.