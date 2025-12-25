Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Selektor Malija kritičen do evropskih klubov in Fife

Tom Saintfiet | Tom Saintfiet je kritičen do odločitve, da bodo afriška prvenstva v prihodnje potekala vsaka štiri leta in ne vsaki dve. | Foto Guliverimage

Tom Saintfiet je kritičen do odločitve, da bodo afriška prvenstva v prihodnje potekala vsaka štiri leta in ne vsaki dve.

Foto: Guliverimage

Selektor malijske nogometne reprezentance Tom Saintfiet je kritičen do odločitve, da bodo afriška prvenstva v prihodnje potekala vsaka štiri leta in ne vsaki dve. Saintfiet je mnenja, da je odločitev, ki jo je sprejela afriška nogometna zveza, posledica pritiska Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in evropskih klubov.

"Zelo sem razočaran in šokiran. To je ponos afriškega nogometa z vsemi njegovimi najboljšimi igralci," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Saintfiet na novinarski konferenci pred petkovo tekmo afriškega prvenstva med Malijem in gostiteljem turnirja Marokom.

Afriško nogometno prvenstvo oziroma afriški pokal narodov je bil od prvega turnirja leta 1957 na sporedu vsaki dve leti. Toda Afriška nogometna zveza se je prejšnji teden odločila, da bo ta interval po turnirju leta 2028 podaljšala na štiri leta.

"Zelo dolgo smo se borili, da bi postali spoštovani in nam ne bi bilo treba poslušati Evrope, ki bi spreminjala našo 68 let dolgo zgodovino zgolj zaradi finančnih pritiskov klubov, ki obremenjujejo igralce, medtem ko se istočasno širi svetovno prvenstvo na 48 reprezentanc in se liga prvakov igra tudi s klubi, ki sploh niso prvaki," je bil kritičen Saintfiet.

Belgijec na klopi Malija je ob tem še šaljivo dodal, da v kolikor v Angliji klub ne izpade iz prve lige, skoraj že igra v evropskih pokalih. "To se mi zdi zelo neumno. Če želimo igralce razbremeniti, potem naj v ligi prvakov igrajo zgolj prvaki. Ne ustvarjajmo novih tekmovanj z večjo obremenitvijo nogometašev. V tem primeru še vedno lahko igramo afriško prvenstvo na vsaki dve leti," je povedal selektor Malija.

Dodal je še, da se mu omenjena odločitev zdi nespoštljiva do Afričanov. "Afrika je največji nogometni kontinent na svetu," je zatrdil in nadaljeval: "Številne velike zvezde v Evropi so Afričani. Upam, da bo črna celina na koncu zmagala nad pritiskom iz Evrope," je zaključil Saintfiet.

Belgijski strokovnjak je sicer sedel na klopi številnih afriških reprezentanc. Nazadnje je vodil Gambijo, ki jo je leta 2022 popeljal do četrtfinala na prvenstvu afriške celine.

Selektor Malija je postal avgusta letos.

