Cristiano Ronaldo si lahko oddahne

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je portugalskemu nogometnemu zvezdniku Cristianu Ronaldu zaradi vložka s komolcem na kvalifikacijski tekmi z Irsko naložila zgolj eno tekmo prepovedi igranja, dve dodatni pa zgolj pogojno. To pomeni, da bo 40-letnik, če v naslednjem letu ne bo storil kakšne neumnosti, lahko igral že na uvodni tekmi svetovnega prvenstva, ki bo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Cristiano Ronaldo si je na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2026 v Dublinu privoščil nespametno potezo. Najprej je s komolcem nešportno udaril irskega branilca Daro O'Sheo, nato pa še s provokativno gesto dal irskemu nogometašu vedeti, da pretirava. 40-letnik si je najprej prislužil rumeni, nato pa rdeči karton.

Fifa mu je sprva izrekla eno tekmo prepovedi, ki jo je že odslužil, ko je Portugalska v kvalifikacijah z visoko zmago proti Armeniji potrdila nastop na svetovnem prvenstvu. Nadaljnji dve tekmi prepovedi igranja – običajno ob takih prekrških sledijo tri tekme prepovedi – pa sta zgolj pogojni, so danes sporočili pri Fifi.

To pomeni, da bo Ronaldo, če pred svetovnim prvenstvom v ZDA, Kanadi in Mehiki ne bo storil nadaljnjih prekrškov, na mundialu lahko igral od samega začetka.

To je bila Ronaldova prva izključitev v 226 reprezentančnih nastopih, Portugalec bo zaigral že na svojem šestem svetovnem prvenstvu.

