Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Torek,
25. 11. 2025,
20.08

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
FIFA SP 2026 nogomet Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Torek, 25. 11. 2025, 20.08

47 minut

Namesto običajnih treh tekem prepovedi zgolj ena, dve pa pogojno

Cristiano Ronaldo si lahko oddahne

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Cristiano Ronaldo | Cristiano Ronaldo bo, če si v naslednjem letu ne bo privoščil nespametnih vložkov, lahko zaigral že na prvi tekmi svetovnega prvenstva. | Foto Reuters

Cristiano Ronaldo bo, če si v naslednjem letu ne bo privoščil nespametnih vložkov, lahko zaigral že na prvi tekmi svetovnega prvenstva.

Foto: Reuters

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je portugalskemu nogometnemu zvezdniku Cristianu Ronaldu zaradi vložka s komolcem na kvalifikacijski tekmi z Irsko naložila zgolj eno tekmo prepovedi igranja, dve dodatni pa zgolj pogojno. To pomeni, da bo 40-letnik, če v naslednjem letu ne bo storil kakšne neumnosti, lahko igral že na uvodni tekmi svetovnega prvenstva, ki bo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Lionel Messi
Sportal Če bodo Španci in Argentinci v skupini prvi, se ne morejo srečati do finala SP
Cristiano Ronaldo
Sportal Ronaldo navdušil s škarjicami, navijači so se držali za glavo

Cristiano Ronaldo si je na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2026 v Dublinu privoščil nespametno potezo. Najprej je s komolcem nešportno udaril irskega branilca Daro O'Sheo, nato pa še s provokativno gesto dal irskemu nogometašu vedeti, da pretirava. 40-letnik si je najprej prislužil rumeni, nato pa rdeči karton.

Fifa mu je sprva izrekla eno tekmo prepovedi, ki jo je že odslužil, ko je Portugalska v kvalifikacijah z visoko zmago proti Armeniji potrdila nastop na svetovnem prvenstvu. Nadaljnji dve tekmi prepovedi igranja – običajno ob takih prekrških sledijo tri tekme prepovedi – pa sta zgolj pogojni, so danes sporočili pri Fifi.

To pomeni, da bo Ronaldo, če pred svetovnim prvenstvom v ZDA, Kanadi in Mehiki ne bo storil nadaljnjih prekrškov, na mundialu lahko igral od samega začetka.

To je bila Ronaldova prva izključitev v 226 reprezentančnih nastopih, Portugalec bo zaigral že na svojem šestem svetovnem prvenstvu.

Preberite še:

Slovenija Kosovo
Sportal Slovenci zdrsnili na lestvici, Španci ostajajo na vrhu
Tim Matavž
Sportal Tožilstvo v strokovni nadzor v primeru nekdanjega reprezentanta
FIFA SP 2026 nogomet Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.