Avtorji:
M. P., Pe. M., STA

Torek,
6. 1. 2026,
21.10

HDD Jesenice hokej Alpska liga

Torek, 6. 1. 2026, 21.10

Alpska liga, 6. januar

Jeseničani tesno izgubili prvo tekmo z novim trenerjem

Hdd Jesenice : Zell am See | Jeseničani gostijo Gardeno. | Foto Matias Demšar

Jeseničani gostijo Gardeno.

Foto: Matias Demšar

Hokejisti kluba HDD Jesenice, iz vrst katerega je v ponedeljek prišla vest, da so se razšli z glavnim trenerjem Nikom Zupančičem, so tekmovalni ritem alpske lige nadaljevali na domačem ledu proti Gardeni. Iz gorenjskega kluba so pred začetkom sporočili, da bo vlogo glavnega trenerja do konca sezone opravljal dozdajšnji Zupančičev pomočnik Gal Koren. Obračun se je končal z izidom 5:6.

Sportal Nik Zupančič ni več trener Jesenic

Iz HDD Jesenice so v ponedeljek sporočili, da so se za sodelovanje zahvalili glavnemu trenerju Niku Zupančiču. "Stanje na lestvici je zahtevalo temeljito analizo in razmislek, po katerem se je klub odločil, da se Niku zahvalimo za sodelovanje ter na mesto glavnega trenerja imenujemo novo osebo," so zapisali.

V torek pa so slabi dve uri pred tekmo z Gardeno uradno napovedali, da bo vodenje ekipe do konca sezone kot glavni trener opravljal Gal Koren, ki je v dozdajšnjem delu sezone deloval kot pomočnik glavnega trenerja.

Šok terapija ni uspela. Koren, ki je začasno prevzel krmilo ekipe, ni uspel tkoj krivulje obrniti navzgor, jeseniška ekipa je proti Gardeni vknjižila že 19. poraz v sezoni, 17. po rednem delu. Pokopale so jih napake v obrambi, saj so gole dobivali v glavnem po odbitkih, po drugih ali celo tretjih poskusih Italijanov. Ti so prva dva gola dosegli ob številčni premoči, vmes je na 1:1 izenačil Luc Slivnik, ki se je po strelu Martina Bohinca dobro znašel pred vrati.

Gardena je v drugi tretjini vodila s 3:1, toda Jaša Jenko in Erik Svetina sta poskrbela za izenačenje, so pa imeli gostitelji tudi nekaj smole, da na drugi odmor niso odšli s prednostjo, jim je preprečila vratnica. Zadel jo je Slivnik. Po zaostanku s 3:4 je David Baloh še enkrat izenačil, toda njegova ekipa je na hitro prejela še dva "lahka" gola. Nekaj upanja ji je, potem je Koren vratarja zamenjal s šestim igralcem, dal zadetek Rožleta Bohinca, a za kaj več je zmanjkalo časa.

Jeseničani, ki ostajajo na predzadnjem mestu v ligi, bodo naslednjo tekmo igrali v četrtek, ko bodo gostili zadnjeuvrščeni Unterland.

Alpska liga

Torek, 6. januar

Lestvica:

