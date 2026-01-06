Cedeviti Olimpiji v končnici zmanjkalo moči

Košarkarji Cedevite Olimpije so 13. krogu rednega dela sezone EuroCupa v Stožicah z 59:67 morali priznati premoč Bahčešehirju iz Carigrada, , ki je izbrance glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića minulo sezono izločil iz boja za najvišja mesta v tekmovanju. V ekipo se je sicer vrnil Rok Radović, zaradi bolezni pa je manjkal Joseph Girard.

Za Ljubljančane je bil to peti poraz v trinajstih nastopih v evropskem pokalu in hkrati tretji poraz proti Bahcesehirju v zadnjih desetih mesecih. Turki so namreč zmagali tako v četrtfinalu prejšnje sezone kot na prvi tekmi te sezone 22. oktobra - 92:76.

Do konca rednega dela je še pet tekem, Cedevita Olimpija pa bo le eno igrala pred domačo publiko. V naslednjem krogu jo čaka gostovanje pri Klaipedi v Litvi.

V izločilne boje vodi prvih šest mest v skupini. Prvi dve ekipi bosta napredovali v četrtfinale, moštva od tretjega do šestega mesta pa bodo igrala še osmino finala.

Najboljša strelca Cedevite Olimpije sta bila Umoja Gibson s 25 točkami in Aleksej Nikolić, ki jih je dosegel 16.

Kot so sporočili iz kluba, se bo Cedevita Olimpija v nadaljevanje sezone podala brez Williama McNairja Jr., ki mu je potekla dvomesečna pogodba z ljubljanskim klubom. Nekaj strahu je v vrste Cedevite Olimpije ob zaključku sobotne tekme proti Spartaku prinesel Thomas Kennedy, ki je obračun zaključil predčasno po prejetem udarcu v koleno, a je v nedeljo in ponedeljek normalno treniral s preostalimi soigralci. Ekipnim treningom se je pridružil tudi Rok Radović, ki je na parket nazadnje stopil na pokalnem obračunu proti Iliriji v Hali Tivoli. Okrevanje Ognjena Jaramaza in Camerona Houindoja poteka po načrtih. Tokrat je zaradi bolezni manjkal tudi Joseph Girard.

EuroCup, 13. krog:

Torek, 6. januar:

Sreda, 7. januar:

Lestvici: