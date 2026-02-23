Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

zdravstvene težave zdravstvena nega smrt bolnišnica presaditev srca deček Italija

bolnišnica, Neapelj, Italija | Preiskovalci preiskujejo, ali je bilo srce poškodovano, ker hladilni zaboj, uporabljen za prevoz iz Bolzana v Neapelj, ni ustrezal standardom, ali pa je bil za shranjevanje namesto navadnega ledu uporabljen suhi led, ki se uporablja za ekstremno hlajenje na približno –78 stopinj Celzija. (Fotografija je simbolična.) | Foto Shutterstock

Preiskovalci preiskujejo, ali je bilo srce poškodovano, ker hladilni zaboj, uporabljen za prevoz iz Bolzana v Neapelj, ni ustrezal standardom, ali pa je bil za shranjevanje namesto navadnega ledu uporabljen suhi led, ki se uporablja za ekstremno hlajenje na približno –78 stopinj Celzija. (Fotografija je simbolična.)

Foto: Shutterstock

Italijansko tožilstvo je začelo preiskavo proti sedmim zdravstvenim delavcem zaradi suma umora iz malomarnosti, potem ko je v soboto v bolnišnici v Neaplju umrl dveletni deček, ki je med presaditvijo prejel poškodovano srce. Preiskovalci preverjajo, ali je bilo darovalčevo srce morda poškodovano zaradi nepravilnega hlajenja.

Neapeljsko državno tožilstvo, ki je v zadnjih dneh preiskovalo primer, je po smrti dečka konec prejšnjega tedna obtožbe razširilo na umor iz malomarnosti, poročajo italijanski mediji.

Neapeljsko tožilstvo odredilo obdukcijo

Sedmim zdravstvenim delavcem so v okviru preiskave zasegli mobilne telefone. Preiskovalci zdaj preiskujejo, ali je bilo srce poškodovano, ker hladilni zaboj, uporabljen za prevoz iz Bolzana v Neapelj, ni ustrezal standardom, ali pa je bil za shranjevanje namesto navadnega ledu uporabljen suhi led, ki se uporablja za ekstremno hlajenje na približno –78 stopinj Celzija.

Neapeljsko tožilstvo je odredilo tudi obdukcijo, s katero bodo skušali razjasniti, ali je bilo morda srce med posegom v bolnišnici v Bolzanu že tako hudo poškodovano, da ni bilo več primerno za presaditev, ali pa je bil odločilni dejavnik neustrezen prevoz.

Deček je bil skoraj dva meseca priklopljen na aparate za vzdrževanje življenja

Bolnišnica, v kateri se je zdravil deček, je navedla, da je dvoletnik umrl zaradi nenadnega in nepopravljivega poslabšanja zdravstvenega stanja.

Deček je bil po presaditvi skoraj dva meseca priklopljen na aparate za vzdrževanje življenja. Konzilij pediatričnih specialistov je prejšnji teden sklenil, da v njegovem stanju nova presaditev ni mogoča. Opozorili so, da je dolga uporaba omenjenih aparatur lahko škodovala pljučem, jetrom in ledvicam.

Primer je pretresel vso Italijo. Premierka Giorgia Meloni je ob smrti dečka poklicala njegovo mater, da bi ji izrazila sožalje. Odvetnik matere je v nedeljo zatrdil, da manjkajo pomembni deli dečkove zdravstvene dokumentacije. Pozval je k temeljiti preiskavi, da bi razjasnili primer, ki je sprožil široko razpravo o varnosti in postopkih v italijanskem zdravstvenem sistemu.

Valentina Prevolnik Rupel
Novice Ministrica Prevolnik Rupel na ogledu aktualne naložbe v Bolnišnici Topolšica
Kope. Smuka. Nočna smuka.
Novice Med nočno smuko moški omedlel
