Ministrica Prevolnik Rupel na ogledu aktualne naložbe v Bolnišnici Topolšica

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je danes obiskala Bolnišnico Topolšica, kjer si je ogledala aktualne naložbe v medicinsko opremo in skupaj z direktorico bolnišnice Darjo Kramer slovesno zagnala nova dvigala. Zavod je kupil več novih aparatur v vrednosti milijon evrov, ki so jih sofinancirali z državnimi in evropskimi sredstvi.

Kot je povedala direktorica Darja Kramar, so med drugim kupili nove prenosne in stacionarne rentgenske aparate. "Vse te aparature so za nas zelo pomembne, saj bistveno zmanjšujejo sevanje, kar je pomembno tako za paciente kot za zaposlene, ki delajo s temi aparaturami," je dejala. Ob tem so kupili še novo endoskopsko opremo, kar je po besedah direktorice prav tako zelo pomembno tako za diagnostiko kot za sledenje, varnost in kakovost storitev.

Na vidiku dodatne investicije

V bolnišnici imajo v načrtu dodatne investicije, predvsem v opremo, hkrati pa želijo sanirati pomožne objekte, ki so potrebni nujnih vzdrževalnih del. Njihova največja želja je gradnja prizidka h glavni zgradbi, s katero bi pomembno nadgradili dejavnost bolnišnice in dostopnost storitev.

Tudi pri njih kadrovske težave

Tako kot v drugih zdravstvenih ustanovah se tudi v Topolšici srečujejo s kadrovskimi težavami, vendar po besedah Kramer zaradi novele zakona o zdravstveni dejavnosti ni bilo odhodov. "Ljudje, ki so odšli, so odšli iz čisto osebnih razlogov ali zaradi upokojitev," je dejala.

Trenutno se pri njih uvajata dve zdravnici, ki bosta predvidoma do junija opravili specialistični izpit, s čimer bodo pridobili dve dodatni specialistki pulmologije. Ob tem imajo v bolnišnici štiri specializante, dogovarjajo se za še dve specializantki iz Slovenije in dve iz tujine, nekaj je tudi štipendistov medicinske fakultete.

Zaradi pomanjkanja zdravnikov se posledično tudi v njihovi bolnišnici ubadajo s preseganjem čakalnih dob, je pa direktorica zagotovila, da čakalne sezname redno pregledujejo in jih posodabljajo, saj so tudi pri njih na preglede prijavljeni pacienti, ki so vmes našli drugo rešitev in njihove storitve ne potrebujejo več.

Prevolnik Rupel: Bolnišnica se razvija

Ministrica Prevolnik Rupel je ob obisku izrazila zadovoljstvo, ker bolnišnica na vseh področjih dela izjemno dobro, saj že drugo leto zapored posluje pozitivno, zmanjšali so tudi zadolženost. Pohvalila je tudi dobro kadrovsko načrtovanje in prevzemanje dodatnih programov.

"Dobili so psihologa in kardiološko rehabilitacijo, tako da se bolnišnica razvija. Podpora vsemu temu razvoju je nova oprema, ki jo je nabavila deloma iz lastnih sredstev, deloma pa s pomočjo ministrstva za zdravje in ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj," je dejala zdravstvena ministrica.

V zvezi s čakalnimi dobami, ki predstavljajo težavo po vsej državi, je Prevolnik Rupel povedala, da so bolnišnice pregledale sezname, opravili so tudi sestanek z vsemi direktorji. Kot je dejala, vsi opažajo določena odstopanja in problematiko dvojnih napotitev, ko so na seznamih pacienti, ki so že opravili poseg drugje.

"Bolnišnice sezname prečiščujejo, je pa dejstvo, da so ti seznami nepregledni, kar vemo že veliko let. Zato smo se tudi lotili novega projekta Strateški podatki, s katerim bomo sezname začeli voditi drugače. Projekt naj bi bil končan do konca junija in potem tudi implementiran pri vseh izvajalcih," je dejala ministrica.

Kot je še pojasnila, bo šlo za popolnoma novo aplikacijo, ki bo omogočala večjo preglednost terminov naročanja in števila čakajočih. S trenutnimi seznami namreč lahko primerjajo določena stanja, a ker se število programov in vrst zdravstvenih storitev povečuje, številke med seboj niso vselej povsem primerljive.