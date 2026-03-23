Avtorji:
A. Ž., STA

Ponedeljek,
23. 3. 2026,
16.42

Italija referendum Giorgia Meloni

V Italiji kaže na padec pravosodne reforme na referendumu

Giorgia Meloni | Referendum je pomemben preizkus za premierko Giorgio Meloni po treh letih in pol na položaju. | Foto Reuters

Italijanski volivci naj bi na referendumu zavrnili pravosodno reformo, ki jo je predlagala premierka Giorgia Meloni, kažejo prve projekcije, ki jih je po zaprtju volišč in preštetju določenega deleža glasov danes objavila radiotelevizija Rai. Proti reformi naj bi glasovalo 53,1 odstotka, podprlo pa naj bi jo 46,9 odstotka volivcev.

Napovedi potrjujejo tudi uradni delni izidi, ki po preštetih glasovnicah z več kot polovice volišč kažejo na prednost nasprotnikov reforme z več kot 54 odstotki glasov, ob sklicevanju na uradne podatke notranjega ministrstva poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ankete že pred referendumom napovedale tesen izid

Italijani so v nedeljo in danes na referendumu odločali o reformi pravosodja, ki sta jo že potrdila oba domova parlamenta. A spremembe, ki med drugim prinašajo ločitev poklicne poti sodnikov in tožilcev, niso prejele dvotretjinske večine, zato je bila glede na ustavo pred uveljavitvijo potrebna še potrditev na referendumu.

Javnomnenjske ankete so že pred referendumom napovedovale tesen izid. Ta bo veljal ne glede na volilno udeležbo. Če bo več glasov za reformo, bo ta začela veljati, sicer bo zavrnjena.

Pomemben preizkus za Giorgio Meloni

Gre za pomemben preizkus za premierko Giorgio Meloni po treh letih in pol na položaju. Reforma pravosodja spada med osrednje točke programa njene vladne koalicije, poraz na referendumu pa bi bil zanjo velik udarec.

