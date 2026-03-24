Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
24. 3. 2026,
10.49

1 ura, 30 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
nepravilnosti vrhovno sodišče pritožba referendum prostovoljno končanje življenja

Torek, 24. 3. 2026, 10.49

1 ura, 30 minut

Vrhovno sodišče zavrnilo tožbo glede referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Vrhovno sodišče | Na vrhovnem sodišču so izpostavili še, da odločitev ne pomeni vrednostne opredelitve do vsebine zakona ali do stališč posameznih strani, temveč izključno presojo postopkovne poštenosti referendumske kampanje in vpliva ugotovljenih nepravilnosti na referendumski izid. |

Na vrhovnem sodišču so izpostavili še, da odločitev ne pomeni vrednostne opredelitve do vsebine zakona ali do stališč posameznih strani, temveč izključno presojo postopkovne poštenosti referendumske kampanje in vpliva ugotovljenih nepravilnosti na referendumski izid.

Foto: Tina Deu

Vrhovno sodišče je kljub nekaterim nedovoljenim ravnanjem zavrnilo tožbo glede referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Presodilo je, da niso dokazali, da bi prav ugotovljene kršitve iz kampanje vplivale na voljo volivcev oz. da bi bil izid brez teh nepravilnosti drugačen.

Pri zdravniških organizacijah je kot kršitev prepoznalo izvajanje referendumske propagande brez ustrezne prijave kampanje ter izvajanje takšne propagande v prostorih javnih zdravstvenih zavodov. Med drugim je ugotovilo nepravilnosti pri izobešanju letakov v zdravstvenih ustanovah in širjenju drugih propagandnih vsebin pri spodbujanju glasovanja proti zakonu, so navedli v sporočilu za javnost. Takšna ravnanja po presoji vrhovnega sodišča presegajo okvir dopustnega izražanja stališč in predstavljajo nedovoljeno referendumsko kampanjo, ki bi lahko vplivala na oblikovanje volje volivcev.

Pri verskih organizacijah je vrhovno sodišče jasno ločilo med verskim izražanjem in referendumsko propagando. Po navedbah sodišča verski obredi, molitve in druga verska sporočila, tudi če so vsebinsko povezana z referendumskim vprašanjem, spadajo v okvir ustavno varovane verske svobode in ne predstavljajo kršitev. Kot kršitev pa je prepoznalo "ravnanja, ki so presegla verski okvir in pomenila neposredno pozivanje h glasovanju proti, zlasti širjenje propagandnih gradiv, organiziranje prevozov na volišča in druge aktivnosti, usmerjene h glasovanju proti zakonu, pri čemer udeleženci niso bili prijavljeni kot organizatorji kampanje". Takšna ravnanja po presoji vrhovnega sodišča predstavljajo nedovoljeno izvajanje referendumske kampanje.

Na sodišču so v začetku marca svoje argumente predstavili vlagatelji tožbe, ki so menili, da so bile v kampanji pred referendumom o zakonu izrečene številne neresnice, ki so vplivale na odločitev volivcev. Tožbo so vložili, ker so v kampanji aktivno sodelovale tudi civilnodružbene organizacije, kot sta Zdravniška zbornica Slovenije in Katoliška cerkev na Slovenskem, ki pa nista bili prijavljeni kot organizatorici kampanje. Eden od vlagateljev tožbe Bogdan Biščak je v izjavi za medije po obravnavi dejal, da če sodišče tega referenduma ne bo razveljavilo, bo s tem dalo zeleno luč lobističnim skupinam z veliko denarja, da se kot neregistrirane vključijo v kampanje ter se s tem izognejo finančnim in drugim omejitvam, ki omejujejo organizatorje kampanj. "Kampanje bodo s tem postale izrazito nepoštene, ker se bo to nadaljevalo v vse večjem obsegu," je ocenil Biščak.

Vrhovno sodišče v Ljubljani
Novice Vrhovno sodišče s sodbo glede referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja predvidoma v 14 dneh
zdravnica pacient bolniška postelja
Novice Kako bo potekal postopek pomoči pri prostovoljnem končanju življenja po novem zakonu ZPPKŽ
Referendum. Volitve. Glasovanje. Volilna skrinjica.
Novice Še danes mogoče prijave za referendumsko glasovanje na voliščih omnia in na domu
Referendum. Volitve. Glasovanje. Volilna skrinjica.
Novice Pred referendumom še danes mogoča prijava za glasovanje iz tujine
nepravilnosti vrhovno sodišče pritožba referendum prostovoljno končanje življenja
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

