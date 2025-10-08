Georgia Meloni se sooča z resnimi obtožbami: obtožena soudeležbe pri genocidu v Gazi

Italijansko premierko Giorgio Meloni so prijavili na Mednarodno kazensko sodišče, saj jo obtožujejo sokrivde pri genocidu v Gazi. Meloni obtožb ne razume in trdi, da Italija v zadnjih dveh letih ni odobrila nobenih novih dobav orožja Izraelu.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je bila obtožena skupaj z drugimi člani vlade in izvršnim direktorjem italijanskega obrambnega podjetja Leonardo. To je Meloni sama povedala med gostovanjem v pogovorni oddaji Rai1 Cinque minuti v torek zvečer.

"Zunanjega ministra Antonia Tajanija, obrambnega ministra Guida Crosetta, izvršnega direktorja Leonarda Roberta Cingolanija in mene je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) obtožilo sokrivde pri genocidu. Verjamem, da ni primerljivega primera na svetu ali v zgodovini, kjer bi bila vložena takšna obtožba," je dejala Melonijeva. Meloni ni navedla, kdo je vložil ovadbo proti njej.

Meloni groženj s smrtjo ne šteje več

Meloni, ki bo 22. oktobra praznovala tretjo obletnico na položaju italijanske premierke, je v pogovoru po poročanju Kronen Zeitunga obžalovala vedno bolj sovražno ozračje v Italiji. "Groženj s smrtjo sploh ne štejem več, niti časa nimam več, da bi jih prijavila. In mislim, da so zanje odgovorni – na primer tisti, ki pravijo, da imam kri na rokah ali da sva jaz in ta vlada sostorilca genocida," je še poudarila vodja italijanske vlade.

Italijanska premierka trdi, da Italija ubira eno najstrožjih stališč evropskih držav

Kot je dodala Meloni, je Italija po njenih besedah ena izmed evropskih držav z najstrožjim stališčem. Italija po 7. oktobru 2023 Izraelu po njenih besedah ni odobrila nobenih novih dobav orožja. "Francija je to odločitev sprejela leto dni za nami, Nemčija šele avgusta, Velika Britanija pa je ustavila 30 od 350 dobav. Sledili smo najbolj restriktivni liniji – in kljub temu se soočamo z absurdnimi obtožbami ljudi, ki imajo v tej državi vodilne položaje," je še dejala Meloni.

"Mirovni načrt, ki ga je predstavil Trump, je dosegel skoraj popolno soglasje. Žal ne pri nekaterih političnih silah, ki v parlamentu niso hotele glasovati zanj. Ponuja priložnost, ki je ne smemo zapraviti, da dosežemo trajno prekinitev sovražnosti," je o mirovnem načrtu med Izraelom in Palestino še dejala Meloni.