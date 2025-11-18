Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Oba pogrešana po zemeljskem plazu blizu Gorice našli mrtva

Italija, poplave, zemeljski plazovi, voda | Na območju Krmina je v nedeljo in noči na ponedeljek v zgolj šestih urah padlo 152 milimetrov dežja. Reka Idrija je tam prestopila bregove in povzročila obsežne poplave. Poplavljenih je bilo več cest, kleti in stanovanj. | Foto Tornado in Italia/Facebook

Na območju Krmina je v nedeljo in noči na ponedeljek v zgolj šestih urah padlo 152 milimetrov dežja. Reka Idrija je tam prestopila bregove in povzročila obsežne poplave. Poplavljenih je bilo več cest, kleti in stanovanj.

Foto: Tornado in Italia/Facebook

Italijanski gasilci so v ponedeljek sporočili, da so po celodnevnem iskanju našli mrtva oba pogrešana po zemeljskem plazu pri Krminu v Furlaniji - Julijski krajini, ki je zasul tri hiše, poroča tržaški časnik Il Piccolo.

Pozno popoldne so v plazu v Bračanu v občini Krmin našli truplo pogrešanega 32-letnega nemškega državljana, zvečer pa še njegove 83-letne sosede. Po poročanju lokalnih medijev naj bi 32-letnik, ki se je v vas pred časom preselil iz Nemčije, skušal rešiti žensko iz hiše, ko ga je zajel plaz.

Gasilci so že v noči na ponedeljek iz zasute trinadstropne hiše rešili poškodovanega starejšega moškega.

Območje so zaradi možnosti novih plazov v ponedeljek razglasili za nevarno. 84 ljudi, ki živijo pod pobočjem, s katerega se je utrgal plaz, so po poročanju časnika Il Piccolo evakuirali.

