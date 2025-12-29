Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
11.26

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Rok Oblak Anže Lanišek Anže Lanišek Timi Zajc Timi Zajc Domen Prevc Domen Prevc

Ponedeljek, 29. 12. 2025, 11.26

6 minut

Smučarski skoki, Oberstdorf, novoletna turneja (tekma)

Začenja se novoletna turneja, Prevc med favoriti

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Domen Prevc | Domen Prevc je bil že najboljši v kvalifikacijah. | Foto Reuters

Domen Prevc je bil že najboljši v kvalifikacijah.

Foto: Reuters

V nemškem Oberstdorfu se je začela 74. novoletna turneja smučarjev skakalcev. Že v nedeljo so skakalci opravili s kvalifikacijami, v ponedeljek pa jih ob 16.30 čaka že tekma. Eden glavnih favoritov za zmago pa je Domen Prevc, ki blesti v letošnji sezoni. Poleg njega bodo na tekmi še trije slovenski predstavniki.

Domen Prevc
Sportal Domen Prevc takoj pokazal mišice in napovedal imenitno turnejo

Domen Prevc | Foto: Reuters Foto: Reuters Domen ne bi smel imeti pretežkega dela

Domen Prevc, ki prepričljivo vodi v skupnem seštevku sezone svetovnega pokala, se bo v prvi seriji v paru pomeril s Fincem Eetujem Nousiainenom. Prevc, ki je bil do zdaj na tej skakalnici najboljši šesti, ne bi smel imeti prevelikega dela za nasprotnikom.

Favorizirana bosta v paru tudi Timi Zajc in Anže Lanišek. Predvsem prvi je na novoletno turnejo prišel z dobrimi občutki, kvalifikacije pa sklenil na četrtem mestu. Njegov tekmec bo Ukrajinec Jevhen Marusjak. Lanišek bo po devetem mestu v kvalifikacijah za uvod moči meril s Kazahstancem Iljo Mizernihom, ki je bil 42.

V prvi seriji bo nastopil še en Slovenec, Roka Oblaka bo po 23. mestu v kvalifikacijah izzval Finec Antti Aalto.

Po koncu tekmovanja se bo karavana preselila v Garmisch-Partenkirchen, kjer bo po kvalifikacijah 31. decembra druga tekma na sporedu prvi dan novega leta. Za tem sledita še tekmi v Innsbrucku in Bischofshofnu. Turneja se bo končala 6. januarja.

Oberstdorf, novoletna turneja, tekma

Preberite še:

 
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc se lahko pridruži bratu Petru in Primožu Peterki, Nemci čakajo že skoraj četrt stoletja
angel thumb
Sportal Nika in Domen Prevc steklena angela posodila domačim jasličarjem
Rok Oblak Anže Lanišek Anže Lanišek Timi Zajc Timi Zajc Domen Prevc Domen Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.