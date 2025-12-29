V nemškem Oberstdorfu se je začela 74. novoletna turneja smučarjev skakalcev. Že v nedeljo so skakalci opravili s kvalifikacijami, v ponedeljek pa jih ob 16.30 čaka že tekma. Eden glavnih favoritov za zmago pa je Domen Prevc, ki blesti v letošnji sezoni. Poleg njega bodo na tekmi še trije slovenski predstavniki.

Foto: Reuters

Domen Prevc, ki prepričljivo vodi v skupnem seštevku sezone svetovnega pokala, se bo v prvi seriji v paru pomeril s Fincem Eetujem Nousiainenom. Prevc, ki je bil do zdaj na tej skakalnici najboljši šesti, ne bi smel imeti prevelikega dela za nasprotnikom.

Favorizirana bosta v paru tudi Timi Zajc in Anže Lanišek. Predvsem prvi je na novoletno turnejo prišel z dobrimi občutki, kvalifikacije pa sklenil na četrtem mestu. Njegov tekmec bo Ukrajinec Jevhen Marusjak. Lanišek bo po devetem mestu v kvalifikacijah za uvod moči meril s Kazahstancem Iljo Mizernihom, ki je bil 42.

V prvi seriji bo nastopil še en Slovenec, Roka Oblaka bo po 23. mestu v kvalifikacijah izzval Finec Antti Aalto.

Po koncu tekmovanja se bo karavana preselila v Garmisch-Partenkirchen, kjer bo po kvalifikacijah 31. decembra druga tekma na sporedu prvi dan novega leta. Za tem sledita še tekmi v Innsbrucku in Bischofshofnu. Turneja se bo končala 6. januarja.

Oberstdorf, novoletna turneja, tekma

