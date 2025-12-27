Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., STA

Sobota,
27. 12. 2025,
18.36

Zadnja sezona

Katharina Schmid napovedala slovo od smučarskih skokov

Katharina Schmid | Katharina Schmid se po tej zimi poslavlja s tekmovanj v smučarskih skokih. | Foto Guliverimage

Katharina Schmid se po tej zimi poslavlja s tekmovanj v smučarskih skokih.

Foto: Guliverimage

Nemška smučarska skakalka Katharina Schmid je na novinarski konferenci nemške smučarske zveze napovedala konec kariere po sezoni 2025/26. "Odločila sem se končati kariero po tej sezoni. Zelo sem hvaležna, da sem lahko odraščala s tem športom in ga pomagala razvijati," je dejala dan pred začetkom moške turneje štirih skakalnic.

Ženska turneja naj bi zaživela decembra prihodnje leto, a tudi to ne bo spremenilo njene odločitve. "Ogromno sem doživela in izkusila. Del ekipe sem od svojega 15. leta," je dodala 29-letna tekmovalka, rojena s priimkom Althaus.

Ta velja za eno najuspešnejših skakalk v zgodovini s sedmimi svetovnimi naslovi in dvema srebrnima olimpijskima kolajnama. Olimpijsko zbirko bo poskusila obogatiti na bližnjih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo, konec sezone pa bi kaj lahko na Norveškem in v Planici dosegla še en svoj cilj - preskočiti mejo 200 metrov.

Tekmovalka, ki se neutrudno bori tudi za enakost spolov, je bila nazadnje na stopničkah v svetovnem pokalu pred šestimi dnevi v Engelbergu, kjer je slavila Slovenka Nika Prevc, druga v razvrstitvi svetovnega pokala in dvakratna zaporedna zmagovalka prihajajoče turneje dveh večerov, zdajšnje različice ženske novoletne turneje.

