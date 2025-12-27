Upokojenci bodo v tem mesecu pokojnine na svoje bančne račune prejeli prej kot običajno. Zaradi bližajočih se novoletnih praznikov bodo te namreč izplačane že 29. decembra.

Čeprav so pokojnine običajno izplačane zadnji delovni dan v mesecu, jih bodo tokrat upokojenci prejeli že prej. "Upoštevajoč dolgoletno prakso, v mesecu decembru zaradi praznikov izplačilo pokojnin in drugih denarnih prejemkov ni izvedeno na zadnji delovni dan, kar je tudi v interesu uživalcev in skladno s sklepom sveta zavoda," so na Zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) pojasnili za N1.

Kljub temu, da so do konca meseca še trije delovni dnevi, bodo torej zaradi praznikov pokojnine nakazane že v ponedeljek, 29. decembra.