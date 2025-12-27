Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sobota,
27. 12. 2025,
7.22

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
prazniki prazniki račun upokojenci pokojnina

Sobota, 27. 12. 2025, 7.22

3 minute

Pokojnine na računih že začetek tedna

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Pokojnina, upokojenci | Čeprav so pokojnine običajno izplačane zadnji delovni dan v mesecu, jih bodo tokrat upokojenci prejeli že prej. | Foto Shutterstock

Čeprav so pokojnine običajno izplačane zadnji delovni dan v mesecu, jih bodo tokrat upokojenci prejeli že prej.

Foto: Shutterstock

Upokojenci bodo v tem mesecu pokojnine na svoje bančne račune prejeli prej kot običajno. Zaradi bližajočih se novoletnih praznikov bodo te namreč izplačane že 29. decembra.

Čeprav so pokojnine običajno izplačane zadnji delovni dan v mesecu, jih bodo tokrat upokojenci prejeli že prej. "Upoštevajoč dolgoletno prakso, v mesecu decembru zaradi praznikov izplačilo pokojnin in drugih denarnih prejemkov ni izvedeno na zadnji delovni dan, kar je tudi v interesu uživalcev in skladno s sklepom sveta zavoda," so na Zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) pojasnili za N1.

Kljub temu, da so do konca meseca še trije delovni dnevi, bodo torej zaradi praznikov pokojnine nakazane že v ponedeljek, 29. decembra.

upokojenci, starejši
Novice Od leta 2026 pokojninske spremembe: zimski dodatek in drugačna uskladitev pokojnin
Vdova
Novice Vdova pri 44 letih: kdaj ji po zakonu pripada vdovska pokojnina #pravni nasvet
dom starejših Na fari, Prevalje
Novice Začenja se izvajati pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji, poknjiženih 17.416 soglasij
prazniki prazniki račun upokojenci pokojnina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.