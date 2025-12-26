Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
26. 12. 2025,
20.31

V Parizu na metroju napad na tri ženske

Žrtve naj bi bile lažje poškodovane.

Žrtve naj bi bile lažje poškodovane.

Foto: Reuters

Francoska policija je aretirala moškega, ki naj bi danes z nožem napadel tri ženske na pariškem metroju, so za francosko tiskovno agencijo AFP potrdili na pariškem tožilstvu. Policija je osumljenca izsledila v departmaju Val d'Oise severno od Pariza s pomočjo posnetkov nadzornih kamer in sledenja njegovemu mobilnemu telefonu.

Osumljenec naj bi popoldne po navedbah pariškega tožilstva z nožem napadel tri ženske na različnih postajah linije 3 pariškega metroja, in sicer na postajah Republique, Arts et Metiers in Opera. 

Po navedbah policije naj bi bil storilec mlajši moški. Po prvih podatkih naj bi policija izključila teroristično ozadje napada, moški pa naj bi bil duševno bolan. 

Pariz je podobno kot druge evropske prestolnice v znamenju praznovanj pred prihodom novega leta, kar pa za varnostne organe pomeni nujnost okrepljenega nadzora nad dogajanjem. Pretekli teden je francoski notranji minister Laurent Nunez zaradi visoke stopnje teroristične ogroženosti in tveganja za javne nemire pozval k okrepitvi varnostnih ukrepov.

