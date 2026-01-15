Slovenec, osumljen umora avstrijske vplivnice, ostaja v priporu

Slovenski državljan, ki je osumljen umora nekdanje partnerke, 31-letne avstrijske vplivnice iz Gradca, ostaja v priporu v Avstriji, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Slovenec je decembra lani priznal umor Avstrijke, katere truplo so po tednu dni iskanja lani našli v Sloveniji.

Po navedbah predstavnika državnega tožilstva v Gradcu je obravnava o pregledu pripora potekala danes. Slovenski državljan je osumljen, da je novembra lani zadavil svojo nekdanjo partnerko, jo spravil v kovček in zakopal v Sloveniji, navaja APA.

Truplo 31-letne avstrijske vplivnice so decembra v Sloveniji v gozdu v okolici Majšperka našli po tednu dni iskanja, predhodna ugotovitev obdukcije v Gradcu pa je pokazala, da je umrla zaradi zadušitve. Preiskava je pokazala tudi poškodbe na glavi. Za vzrok smrti so zatem oblasti navedle uporabo izjemne sile na vratu žrtve.

Umor je priznal slovenski državljan, njen nekdanji partner, ki so mu po izročitvi iz Slovenije v Avstrijo takrat odredili pripor.