Ž. L., STA

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo do 21 let

Druga točka za slovensko mlado nogometno reprezentanco

Ž. L., STA

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Mladi nogometni reprezentanci Bosne in Hercegovine ter Slovenije sta se na kvalifikacijski tekmi v Sarajevu za nastop na evropskem prvenstvu do 21 let leta 2027 razšli brez golov.

Andrej Razdrh
Sportal Selektor mlade reprezentance Razdrh objavil seznam za nadaljevanje kvalifikacij

Slovenska reprezentanca je osvojila svojo drugo točko v kvalifikacijski skupini G. Po neodločenem izidu proti Izraelu je remizirala tudi na dvoboju v Sarajevu, zavoljo predhodnih porazov proti Norveški, BiH in Nizozemski pa ostaja na zadnjem mestu.

Izbranci slovenskega selektorja Andreja Razdrha so dobro odprli tekmo na stadionu Grbavica. V sedmi minuti je bočni branilec Mitja Ilenič lepo prodrl v sredino, njegov močan strel z 20 metrov pa je bil preveč po sredini in ni povzročil nobenih težav domačemu vratarju Mladenu Jurkasu. Do odhoda na veliki odmor so bili aktivnejši gostitelji, ki so si najlepši priložnosti priigrali v 27. in 41. minuti, pri strelih Arjana Malića z glavo in Anesa Krdžalića s 25 metrov se je izkazal Lovro Štubljar.

Začetek drugega polčasa je bil preslikava prvega, znova je bila pobuda na strani slovenskih nogometašev. Že po nekaj sekundah je Leo Rimac poslal uporaben predložek z leve strani, po njem pa je bil za malenkost prekratek Dino Kojić. V 63. minuti je Aleks Stojaković s 14 metrov sprožil močan strel, žoga je švignil mimo leve vratnice domačega vratarja Jurkasa, tri minute pozneje pa je domači obrambni igralec v zadnjem hipu blokiral strel Rimca.

V 69. minuti so dvakrat zagrozili gostitelji, najprej se je po močnem strelu Aldina Mešića z 20 metrov izkazal Štubljar, po odbitku pa se je do žoge dokopal Krdžalić in streljal mimo vrat. Med 79. in 80. minuto je bilo znova dvakrat vroče pred slovenskimi vrati. Najprej je Ilenić blokiral strel Mešića, minuto pozneje pa je isti igralec z roba kazenskega prostora streljal mimo leve vratnice. V 87. minuti so imeli Slovenci lepo priložnost po kotu z leve strani Andraža Ruedla, strel Relje Obrića z glavo s šestih metrov pa je bil premalo natančen.

Slovenske nogometaše naslednja tekma čaka 31. marca, ko bodo na Ptuju gostili vodilne Norvežane. Zadnji kvalifikacijski tekmi jih čakata jeseni, najprej bodo 29. septembra gostili Izraelce, 2. oktobra pa še Nizozemce.

