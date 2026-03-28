Skromen napad in poraz Cedevite Olimpije pred očmi Gorana Dragića

Cedevita Olimpija je v okviru petega kroga lige za prvaka v ligi ABA gostila Cluj-Napoco in proti istemu tekmecu izgubila še drugič zapored. Romunska ekipa je bila boljša s 84:72, ekipi pa sta se v sredo pomerili še na zaostali tekmi 3. kroga (95:98). Srečanje je iz prve vrste spremljal tudi nekdanji košarkar Goran Dragić. V boju za obstanek pa se v nedeljo ob 19.00 v Hali Tivoli obeta boj Ilirije in Krke.

Cedevita Olimpija je doživela peti zaporedni poraz, drugega v štirih dneh proti romunskemu predstavniku v ligi Aba iz Cluj-Napoce, ki je tako skočil na peto mesto skupine za prvaka in Ljubljančane potisnil na šesto.

Po izpadu iz evropskega pokala Cedevita Olimpija še ni dvignila glave. V sredo se je Romunom dobro upirala in izgubila za tri točke, tokrat v Stožicah pa je bila brez možnosti za uspeh. Gostje so vodili od prve do zadnje minute, tik pred koncem tretje četrtine tudi z 21 točkami razlike.

V Stožicah je bil tudi Goran Dragić. Foto: Aleš Fevžer

Trener Zvezdan Mitrović je imel le enega razpoloženega posameznika, Umojo Gibsona, ki je 20 od svojih 24 točk dosegel v prvem polčasu, ostali igralci pa so odigrali podpovprečno. Do dvomestnega števila točk je prišel le Aleksej Nikolić (10 točk, met 2:8).

Ljubljanski klub je pred tekmo sporočil, da je Žiga Daneu utrpel zlom kosti v stopalu, zato bo moral na operacijo in bo predčasno končal sezono.

Cedevita Olimpija bo naslednjo tekmo v ligi Aba igrala 4. aprila v Sarajevu proti Dubaju, zadnji dve v skupini za prvaka pa doma s Partizanom (12. 4. ) in Igokeo (19. 4.). Začetek četrtfinala je predviden za drugi vikend v maju.

