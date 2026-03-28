Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Š. L., STA

Sobota,
28. 3. 2026,
21.51

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

KK Perspektiva Ilirija Cluj-Napoca KK Krka Novo mesto Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija ABA liga ABA liga ABA

Liga ABA, drugi del, 5. in 6. krog

Skromen napad in poraz Cedevite Olimpije pred očmi Gorana Dragića

Cedevita Olimpija, Umoja Gibson | Cedevita Olimpija je izgubila z 72:84. | Foto Aleš Fevžer

Cedevita Olimpija je v okviru petega kroga lige za prvaka v ligi ABA gostila Cluj-Napoco in proti istemu tekmecu izgubila še drugič zapored. Romunska ekipa je bila boljša s 84:72, ekipi pa sta se v sredo pomerili še na zaostali tekmi 3. kroga (95:98). Srečanje je iz prve vrste spremljal tudi nekdanji košarkar Goran Dragić. V boju za obstanek pa se v nedeljo ob 19.00 v Hali Tivoli obeta boj Ilirije in Krke.

Cedevita Olimpija je doživela peti zaporedni poraz, drugega v štirih dneh proti romunskemu predstavniku v ligi Aba iz Cluj-Napoce, ki je tako skočil na peto mesto skupine za prvaka in Ljubljančane potisnil na šesto.

Po izpadu iz evropskega pokala Cedevita Olimpija še ni dvignila glave. V sredo se je Romunom dobro upirala in izgubila za tri točke, tokrat v Stožicah pa je bila brez možnosti za uspeh. Gostje so vodili od prve do zadnje minute, tik pred koncem tretje četrtine tudi z 21 točkami razlike.

V Stožicah je bil tudi Goran Dragić. Foto: Aleš Fevžer

Trener Zvezdan Mitrović je imel le enega razpoloženega posameznika, Umojo Gibsona, ki je 20 od svojih 24 točk dosegel v prvem polčasu, ostali igralci pa so odigrali podpovprečno. Do dvomestnega števila točk je prišel le Aleksej Nikolić (10 točk, met 2:8).

Ljubljanski klub je pred tekmo sporočil, da je Žiga Daneu utrpel zlom kosti v stopalu, zato bo moral na operacijo in bo predčasno končal sezono.

Cedevita Olimpija bo naslednjo tekmo v ligi Aba igrala 4. aprila v Sarajevu proti Dubaju, zadnji dve v skupini za prvaka pa doma s Partizanom (12. 4. ) in Igokeo (19. 4.). Začetek četrtfinala je predviden za drugi vikend v maju.

Žiga Daneu
Sportal Slovenski košarkar zaradi težje poškodbe že sklenil sezono

Liga ABA, drugi del

Petek, 27. marec:

Sobota, 28. marec:

Nedelja, 29. marec:

Ponedeljek, 30. marec:

Lestvici:

Najboljših osem:

Skupina za obstanek:

Martin Krampelj
Sportal Krampelj z Bilbaom v polfinale, Omić eden od junakov zmage Merkezefendija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
