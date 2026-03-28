Kot so sporočili iz Cedevite Olimpije, je Žiga Daneu na enem izmed individualnih treningov utrpel zlom ene izmed kosti stopalnice. Po opravljenih zdravniških pregledih je bilo ugotovljeno, da bo za uspešno okrevanje potrebna operacija, sezona 2025/26 pa je tako za 23-letnega košarkarja že zaključena.

Žiga Daneu je pred začetkom letošnje sezone s Cedevito Olimpijo podaljšal sodelovanje še za dve leti, pod vodstvom Zvezdana Mitrovića pa z izjemo tekem v domačih tekmovanjih ni dobival veliko priložnosti. V ligi ABA je v tej sezoni zaigral na osmih tekmah, na katerih je v povprečju na parketu preživel slabih devet minut, dosegal pa je 1,6 točke in 1,3 skoka na obračun. Osem nastopov je zbral tudi v Eurocupu, kjer je na parketu v povprečju preživel dobrih pet minut na srečanje.

Na zadnjih tekmah pogosto ni bil uvrščen med dvanajsterico Zvezdana Mitrovića, zdaj pa je po poškodbi njegova sezona predčasno zaključena.

Mladi košarkar izhaja iz priznane košarkarske družine, njegov oče je Jaka Daneu, dedek pa legendarni Ivo Daneu.

