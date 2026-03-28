Š. L.

28. 3. 2026,
18.44

Slovenska košarkarska reprezentanca poškodba Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Žiga Daneu

Sobota, 28. 3. 2026, 18.44

43 minut

Žiga Daneu zaradi težje poškodbe že sklenil sezono

Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Žiga Daneu | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Kot so sporočili iz Cedevite Olimpije, je Žiga Daneu na enem izmed individualnih treningov utrpel zlom ene izmed kosti stopalnice. Po opravljenih zdravniških pregledih je bilo ugotovljeno, da bo za uspešno okrevanje potrebna operacija, sezona 2025/26 pa je tako za 23-letnega košarkarja že zaključena.

Žiga Daneu je pred začetkom letošnje sezone s Cedevito Olimpijo podaljšal sodelovanje še za dve leti, pod vodstvom Zvezdana Mitrovića pa z izjemo tekem v domačih tekmovanjih ni dobival veliko priložnosti. V ligi ABA je v tej sezoni zaigral na osmih tekmah, na katerih je v povprečju na parketu preživel slabih devet minut, dosegal pa je 1,6 točke in 1,3 skoka na obračun. Osem nastopov je zbral tudi v Eurocupu, kjer je na parketu v povprečju preživel dobrih pet minut na srečanje.

Na zadnjih tekmah pogosto ni bil uvrščen med dvanajsterico Zvezdana Mitrovića, zdaj pa je po poškodbi njegova sezona predčasno zaključena. 

Mladi košarkar izhaja iz priznane košarkarske družine, njegov oče je Jaka Daneu, dedek pa legendarni Ivo Daneu.

Preberite še:

Martin Krampelj
Sportal Krampelj z Bilbaom v polfinale, Omić eden od junakov zmage Merkezefendija
Rok Radović Cedevita Olimpija Cluj
Sportal Tekma kot vrtiljak, Cedevita Olimpija izgubila v Romuniji
Aleksej Nikolić Cedevita Olimpija Chemnitz
Sportal Cedevita Olimpija po maščevanje, slovenski obračun v Ljubljani
Slovenska košarkarska reprezentanca poškodba Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Žiga Daneu
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.