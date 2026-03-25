Sreda, 25. 3. 2026, 10.49
Liga OTP banka, 21. krog
Ilirija gosti Podčetrtek
V 21. krogu košarkarske lige OTP banka bo Ilirija danes gostila Podčetrtek. Krka se bo v petek na domačem parketu udarila s Hopsi, v soboto bosta na sporedu še tekmi Šenčur - Zlatorog in Šentjur - Rogaška, krog pa bosta v nedeljo sklenila Helios in Triglav.
Sreda, 25. marec:
19.00 Perspektiva Ilirija - Podčetrtek
Petek, 27. marec:
20.00 Krka - Hopsi Polzela
Sobota, 28. marec:
17.30 Šenčur - Zlatorog Laško
19.30 Šentjur - Rogaška
Nedelja, 29. marec:
17.00 Kansai Helios Domžale - Triglav Kranj