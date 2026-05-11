Ilirija izenačila, Krka potrdila uvrstitev v polfinale

Košarkarji Krke so prvi polfinalisti lige OTP banka. Novomeščani so na drugi tekmi četrtfinala na Polzeli Hopse premagali s 86:80. Ilirija je na drugi tekmi četrtfinala premagali Triglav s 86:70 in izenačila serijo na 1:1. Šenčur bo imel v torek v Domžalah proti Heliosu na voljo zaključno žogo za polfinale. Ekipe igrajo na dve zmagi.

Košarkarji Krke so v rednem delu prepričljivo osvojili prvo mesto z več kot 96-odstotno učinkovitostjo, Hopsi pa so si četrtfinalno vozovnico zagotovili šele v zadnjem krogu z deseto zmago v sezoni. Krkaši so tudi na prvem dvoboju četrtfinala upravičili vlogo favorita in slavili visoko zmago (94:58), v nedeljo na Polzeli pa so naleteli na boljši odpor domačinov.

Ti so odločno krenili v dvoboj in si v uvodni četrtini priigrali devet točk naskoka, s prednostjo (42:35) so odšli tudi na odmor. Gosti pa so se dokončno prebudili po polčasu in v tretji četrtini domače nadigrali za deset točk ter v odločilni del odnesli tri točke prednosti. To so do konca še povečali in si kljub bolj napetemu dvoboju pričakovano priigrali polfinale. Najboljši strelec tekme je bil domačin Nejc Barič z 20 točkami, dodal je še šest podaj in dva skoka, pri gostih pa je 18 točk dosegel Jan Rebec.

Foto: Aleš Fevžer Perspektiva Ilirija je izenačila četrtfinalno serijo proti ECE Triglavu na 1:1 in odločitev o polfinalistu, katerega že čaka Krka, prestavila na sredo, 13. maja. Tekma v Tivoliju se bo začela ob 18. uri. Po tesnem porazu s točko razlike na prvi tekmi so Ljubljančani pred 800 gledalci v dvorani Planina v Kranju slavili s 86:70.

Temelje za zmago so postavili v drugi četrtini. Najprej so si v dveh minutah priigrali prednost 32:21, prvi polčas pa so končali z delnim izidom 17:2 in vodstvom 49:30. Domači so v šestih minutah dosegli le en koš. V nadaljevanju ECE Triglav ni prišel na enomestni zaostanek, saj je imel preveč izgubljenih žog (22) in premalo razpoloženih posameznikov. Največ košev sta zadela Črt Čabrilo (14 točk) in Anej Orel (13 točk). Pri Iliriji je Boban Marjanović zbral 20 točk in devet skokov, 17 točk je dodal Wendell Green.

Drugi obračun med Cedevito Olimpijo in Zlatorogom bo na sporedu prihodnjo nedeljo. Ljubljanska zasedba vodi z 1:0. Cedevita Olimpija namreč v torek igra drugo četrtfinalno tekmo lige ABA, v Stožicah proti Crveni zvezdi.

Liga OTP banka, četrtfinale, druge tekme:

Liga OTP banka, četrtfinale: Zlatorog Laško - Cedevita Olimpija /0:1/

Šenčur GGD - Kansai Helios Domžale /1:0/

Krka : Hopsi Polzela /2:0/

Perspektiva Ilirija - Triglav Kranj /0:1/ / / izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

