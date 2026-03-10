Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
10. 3. 2026,
9.03

Osveženo pred

24 minut

Liga OTP banka, 20. krog

Triglav gosti vodilne

Krka : Ilirija | Krka bo gostovala pri Triglavu. | Foto KK Krka/Primož Hren/liga ABA

Krka bo gostovala pri Triglavu.

Foto: KK Krka/Primož Hren/liga ABA

Za uvod v 20. krog lige OTP banka bo Triglav Kranj danes gostil vodilno Krko. V
petek se bo Zlatorog pomeril s Heliosom, v soboto pa bo Šentjur na delu na Polzeli. Dve tekmi bosta na sporedu še v ponedeljek.

Liga OTP banka, 20. krog

Torek, 10. marec:
18.30 Triglav Kranj - Krka

Petek, 13. marec:
18.00 Zlatorog Laško - Kansai Helios Domžale

Sobota, 14. marec:
19.30 Hopsi Polzela - Šentjur

Ponedeljek, 16. marec:
19.30 Rogaška - Ilirija
20.30 Podčetrtek - Šenčur

Lestvica:

Klemen Prepelič
Hopsi Polzela KK Podčetrtek KK Perspektiva Ilirija Kansai Helios Domžale KK Zlatorog Laško Triglav Kranj kk Rogaška KK Krka Novo mesto Šentjur Šenčur Gorenjska gradbena družba Liga OTP banka
