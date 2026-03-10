Torek, 10. 3. 2026, 9.03
Liga OTP banka, 20. krog
Triglav gosti vodilne
Za uvod v 20. krog lige OTP banka bo Triglav Kranj danes gostil vodilno Krko. V
petek se bo Zlatorog pomeril s Heliosom, v soboto pa bo Šentjur na delu na Polzeli. Dve tekmi bosta na sporedu še v ponedeljek.
Torek, 10. marec:
18.30 Triglav Kranj - Krka
Petek, 13. marec:
18.00 Zlatorog Laško - Kansai Helios Domžale
Sobota, 14. marec:
19.30 Hopsi Polzela - Šentjur
Ponedeljek, 16. marec:
19.30 Rogaška - Ilirija
20.30 Podčetrtek - Šenčur