Zgodnje razumevanje obrestnoobrestnega računa je ena ključnih lekcij v financah. Tako kot pri športu tudi tukaj velja, da majhni koraki skozi čas prinesejo velike rezultate: če vsak dan treniraš, napredek ni takoj viden, čez nekaj let pa je razlika ogromna. Enako velja pri investiranju. Namesto da denar pasivno stoji na računu, je smiselno del prihrankov usmeriti v naložbe, kjer lahko ustvarjajo donos. Ena izmed takšnih možnosti so naložbe v vzajemne sklade .

Dilema novih vlagateljev: samostojno trgovanje ali skladi?

Geopolitične napetosti in dinamično dogajanje v svetu se v zadnjih tednih močno odražajo tudi na kapitalskih trgih. Začetek marca zaznamujejo padci tečajev na globalnih trgih, hkrati pa na domačem kapitalskem trgu prihaja tudi do pomembnih novosti, med drugim do uvedbe individualnih naložbenih računov (INR), ki vlagateljem omogočajo dolgoročno investiranje z določenimi davčnimi ugodnostmi. Prek takšnega računa je mogoče vlagati v delnice, obveznice, ETF, vzajemne sklade in druge finančne instrumente.

Na splošno je dostop do finančnih trgov danes precej enostavnejši kot nekoč, investicijski račun je mogoče odpreti hitro, vlagateljem pa so na voljo številne možnosti za naložbe. Kljub temu samostojno trgovanje ni nujno najprimernejša pot za večino začetnikov, saj zahteva precej časa, znanja in discipline. Zato se številni vlagatelji še vedno odločajo za bolj preizkušen pristop: vlaganje v vzajemne sklade, kjer sredstva upravljajo profesionalni upravljavci, naložbe pa so že razpršene.

Kaj so vzajemni skladi?

Vzajemni sklad je zbir različnih naložb, najpogosteje delnic, obveznic in drugih finančnih instrumentov, ki jih upravljajo profesionalni upravljavci. Vlagatelji v sklad vplačujejo sredstva, ta pa se združijo v skupni portfelj. Upravljavci nato spremljajo trge, kupujejo naložbe, ko so cene ugodne, in jih prodajajo, ko dosežejo višje vrednosti.

Vrednost enote sklada se zato spreminja podobno kot cene naložb na borzi. Ker pa sklad običajno vključuje več različnih podjetij in finančnih instrumentov, vlagateljem omogoča tudi pomembno načelo vlaganja: razpršenost.

Prav zato so skladi za številne vlagatelje pogosto eden prvih korakov v svetu investiranja. Omogočajo namreč postopno gradnjo premoženja, brez potrebe po vsakodnevnem spremljanju trgov ali izbiranju posameznih delnic.

Kako začeti vlagati v sklade: trije osnovni koraki

Začetek vlaganja v sklade je lahko precej preprost, vendar je pred prvo odločitvijo smiselno odgovoriti na nekaj osnovnih vprašanj. Ključ ni v tem, da izberemo sklad, ki nam je "všeč", ampak takšnega, ki ustreza našim ciljem in odnosu do tveganja. Skoraj ni sklada, ki bi bil primeren za vse: vsak vlagatelj ima namreč drugačne finančne načrte.

Vlagatelji izbirajo sklade glede na svoje finančne cilje in odnos do tveganja, ne le na podlagi občutka. Pred odločitvijo je zato smiselno razmisliti o nekaj ključnih vprašanjih: kakšen finančni cilj želi vlagatelj doseči, ali ima primerno razporeditev premoženja med delnicami in obveznicami ter ali redno namenja dovolj sredstev za varčevanje.

Takšen razmislek lahko pomaga hitro oceniti, kakšna kombinacija oziroma košarica skladov bi lahko bila za posameznega vlagatelja najprimernejša.

1. Kakšno je vaše znanje in izkušnje z naložbami?

Preden izberete sklad, razmislite, koliko že poznate različne vrste naložb, na primer depozite, obveznice, delnice ali vzajemne sklade. Pomembno je tudi, ali ste z vlaganjem v vrednostne papirje že imeli izkušnje ali se s tem šele srečujete.

2. Kakšno je vaše finančno stanje in koliko tveganja ste pripravljeni sprejeti?

Razmislite, kakšni so vaši redni prihodki, koliko prihrankov imate na voljo in kolikšen znesek lahko redno namenjate za varčevanje. Ob tem se vprašajte tudi, kolikšen del naložbe bi lahko potencialno izgubili, ne da bi to vplivalo na vaš življenjski standard.

3. Kakšni so vaši naložbeni cilji?

Pomembno je, za kako dolgo želite vlagati in kakšen donos pričakujete. Na podlagi tega se lažje odločite, ali so za vas primernejši bolj stabilni skladi ali naložbe z večjim potencialom rasti, ki pa prinašajo tudi več nihanja.

Občutite moč dolgoročnih naložb: zdaj z ugodnejšim začetkom za nove vlagatelje

Pristop k skladu je preprost, vlaganje pa je mogoče začeti tudi z manjšimi, rednimi vplačili, s katerimi lahko posameznik postopoma gradi svoje prihranke in izkoristi prednosti dolgoročnega investiranja.

Začnite varčevati. Izberite svoj cilj

Ko je cilj oziroma namen jasno določen, je lažje ostati dosleden in tudi bolj realno oceniti, koliko sredstev bo potrebnih in v kakšnem časovnem obdobju. Na primer, varčevanje za otrokovo izobraževanje v drugem mestu je zelo konkreten cilj, ima jasen rok in približno vrednost. Podobno velja tudi, če želi nekdo postopoma povečevati vrednost dela svojega finančnega premoženja. V različnih izračunih lahko preverite, koliko bi lahko skozi čas privarčevali za posamezne cilje.

Prihodnost otrok : veliko staršev začne postopoma ustvarjati prihranke za izobraževanje ali za prve samostojne korake otrok. Takšna rezerva lahko pride prav, če se odločijo za študij v drugem mestu ali celo v tujini.

: veliko staršev začne postopoma ustvarjati prihranke za izobraževanje ali za prve samostojne korake otrok. Takšna rezerva lahko pride prav, če se odločijo za študij v drugem mestu ali celo v tujini. Večji življenjski nakupi : prenova doma, nov avtomobil ali zamenjava dotrajane opreme so izdatki, ki jih skoraj vsakdo pozna. Z rednim varčevanjem se lahko nanje pripravimo vnaprej in se morda izognemo najemanju kredita.

: prenova doma, nov avtomobil ali zamenjava dotrajane opreme so izdatki, ki jih skoraj vsakdo pozna. Z rednim varčevanjem se lahko nanje pripravimo vnaprej in se morda izognemo najemanju kredita. Dolgoročna rast prihrankov : nekateri želijo del svojega premoženja preprosto dolgoročno povečevati in ga postopoma nalagati na finančne trge.

: nekateri želijo del svojega premoženja preprosto dolgoročno povečevati in ga postopoma nalagati na finančne trge. Zdravje : določene zdravstvene storitve ali pripomočki lahko predstavljajo večji strošek, zato si nekateri ustvarijo dodatno finančno rezervo tudi za takšne situacije.

: določene zdravstvene storitve ali pripomočki lahko predstavljajo večji strošek, zato si nekateri ustvarijo dodatno finančno rezervo tudi za takšne situacije. Osebni cilji: včasih je razlog preprosto želja po večji finančni varnosti ali po tem, da imamo prihranke za priložnosti, ki jih lahko prinese prihodnost.

Enkratni vložek ali mesečno varčevanje?

Ena pogostejših dilem pri začetku vlaganja je, ali je bolje vložiti večji znesek naenkrat ali sredstva nalagati postopoma. Pogosto se kot najbolj smiselna izkaže kombinacija obeh pristopov.

Osnovo lahko predstavlja redno mesečno vlaganje, s katerim vlagatelj postopoma gradi portfelj in razporedi vstop na trg skozi daljše obdobje. Občasno pa lahko portfelj dopolni tudi z večjim enkratnim vložkom, na primer takrat, ko ima na voljo dodatne prihranke. Takšen pristop lahko pomaga zmanjšati vpliv kratkoročnih nihanj na finančnih trgih in hkrati omogoča postopno povečevanje naložbe.

Koliko lahko pomeni redno mesečno vlaganje?

Veliko ljudi meni, da je za vlaganje potreben večji začetni znesek, vendar to pogosto ne drži. Ena od prednosti dolgoročnega vlaganja je prav v tem, da lahko tudi manjši, a redni mesečni zneski skozi čas ustvarijo opazen kapital.

Pri tem pridemo tudi do moči obrestnoobrestnega računa, omenjenega že v uvodu. Pri vlaganju se namreč donosi skozi leta nalagajo drug na drugega – donos se ne ustvarja le na začetni vložek, temveč tudi na že ustvarjene donose. Zaradi tega lahko naložba na dolgi rok raste vse hitreje. Prav zato strokovnjaki pogosto poudarjajo, da je pri vlaganju ključno predvsem dvoje: začeti dovolj zgodaj in vlagati dosledno.

130 evrov na mesec in 15 let: koliko lahko v resnici privarčujete? Kako je lahko to videti v praksi? Pod drobnogled smo vzeli preprost primer varčevanja za prihodnost otrok. Če starši vsak mesec namenijo 130 evrov in varčujejo 15 let, lahko ob predpostavki približno sedemodstotnega povprečnega letnega donosa privarčujejo približno 40.672 evrov. Takšna vsota lahko pozneje pomaga pri financiranju študija, bivanju v drugem mestu ali drugih pomembnih korakih na začetku samostojne poti. Seveda so dejanski donosi odvisni od gibanja finančnih trgov, izbrane naložbene strategije in časovnega obdobja vlaganja, vendar primer dobro pokaže, kako močan je lahko vpliv dolgoročnega varčevanja. Prikaz donosnosti na osnovi vlaganja je informativne narave, ki ni veren odraz dejanske pretekle donosnosti kateregakoli sklada, ampak matematični model obrestno-obrestnega računa. Izračun z matematičnim modelom obrestno-obrestnega računa upošteva parametre, ki jih vnese uporabnik. Izračunana privarčevana vrednost temelji na izbrani vrednosti vplačanih sredstev, obdobju varčevanja, vstopnih stroških in izbrani donosnosti vlagatelja. Foto: zajem zaslona

Kako sestaviti preprost, razpršen osebni portfelj?

Sestavljanje osebnega portfelja ni nujno zapleteno. Smiselno je predvsem, da prihranke razporedite med več različnih naložb, saj tako zmanjšate tveganje, da bi bila uspešnost portfelja odvisna le od ene naložbe ali enega trga.

Veliko vlagateljev zato začne z razpršeno kombinacijo skladov, ki lahko vključujejo delniške, obvezniške ali mešane sklade. Prednost takšnega pristopa je tudi v tem, da pri upravljanju niste sami. Na drugi strani so strokovnjaki, ki spremljajo finančne trge in sprejemajo naložbene odločitve. Pri družbi Sava Infond, ki sodi med največje upravljavce skladov v Sloveniji, za upravljanje skladov skrbijo izkušeni strokovnjaki.

Tak pristop vlagateljem omogoča, da postopoma gradijo svoj portfelj in hkrati občutijo moč dolgoročnih naložb, ki se s časom lahko pokaže v rasti prihrankov.

Pri družbi Sava Infond, ki sodi med največje upravljavce skladov v Sloveniji, za upravljanje skladov skrbijo izkušeni strokovnjaki.

