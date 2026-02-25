Investitorja na Rimskem vrelcu po hotelu načrtujeta še glamping hiške

Gradnja hotela na Rimskem vrelcu v Kotljah je v zadnji fazi, po napovedih ga bodo za goste odprli 6. julija letos. Zatem investitorja v bližini načrtujeta tudi več glamping hišk, medtem pa še poteka legalizacija igrišč. Načrte razvoja turizma podpira tudi župan Raven na Koroškem Tomaž Rožen, ki si zagona želi tudi na bližnjem Ivarčkem jezeru.

Investitorja Marjana Kaker in Branko Dervodel, ki prihajata s Koroške, a delata in živita v Avstraliji, sta z namenom revitalizacije in vlaganj v turistični razvoj območje Rimskega vrelca od Občine Ravne na Koroškem kupila spomladi 2020 za 286.500 evrov.

Župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen, vodja Hotela Rimski vrelec Maja Pregelj in investitor Branko Dervodel. Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Do konca julija želijo pridobiti uporabno dovoljenje

Najprej je novoustanovljena družba Rimski vrelec januarja 2021 porušila več kot 120 let star in dotrajan hotel, nato pa pristopila k revitalizaciji že prej obstoječega športno-rekreacijskega parka in k izgradnji nove kavarne z okolico. Skupaj z na novo zasnovano fontano s slavno in zdravilno kotuljsko slatino so prvi del naložbe slovesno odprli v jeseni 2022.

Dve leti zatem se je začela gradnja novega hotela, katerega "zgodbo" prav tako tesno povezujejo z omenjeno zdravilno vodo. Za gradnjo hotela je družba na razpisu gospodarskega ministrstva prejela 1,8 milijona evrov. Zato je zdaj tudi zavezana, da do konca junija za hotel pridobi uporabno dovoljenje.

"Težko rečem, kolikšna bo končna cena, na začetku je bilo nekje 3,6 milijona, pozneje 4,5 milijona, mislim, da bo ta številka še nekoliko večja," je glede naložbe v hotel ob današnji predstavitvi načrtov na Rimskem vrelcu povedal Dervodel.

Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Z odzivom na razpis za zaposlitve v hotelu zadovoljni

Razpis za potrebne zaposlitve v novem hotelu so že objavili, z odzivom so zadovoljni. Kot je povedala vodja hotela Maja Pregelj, bodo v začetku zaposlili 10 oseb, na razpis pa so prejeli okoli 60 prijav za delovna mesta vodje zajtrkov, natakarje, kuharje, recepcijsko osebje, sobarice in čistilke. Tako kot kader bodo tudi za ponudbo hotela iskali predvsem lokalne partnerje.

Butični hotel bo lahko v 21 sobah sprejel do 45 gostov, ki jim bodo ponudili različne programe za dobro počutje, prav tako jih bodo opremili z informacijami o pohodniških in kolesarskih poteh ter drugih možnosti aktivnega preživljanja prostega časa v okolici in širše na Koroškem. Hotel bo imel tudi večjo dvorano za različne priložnosti, sicer pa tako pri izgradnji in v poznejši ponudbi sledi trajnostni naravnanosti, je dejala Pregelj.

Ravenski župan: Prihaja biser pod Uršljo goro

"Prihaja biser pod Uršljo goro," pa je dejal ravenski župan Tomaž Rožen. Sam bi si sicer želel, da bi bil hotel nekoliko večji, ne glede na to pa meni, da tako občina kot regija z njim pridobivata pomembno turistično infrastrukturo.

Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Lastnika načrtujejta še postavitev glamping hišk

Lastnika Rimskega vrelca nadalje načrtujeta še postavitev glamping hišk nedaleč od hotela. Kot je povedal Dervodel, so hiške pri izvajalcu gradnje že pripravljene, zanje zdaj pridobivajo gradbeno dovoljenje.

Medtem pa po pritožbenih postopkih še poteka legalizacija tamkajšnjih igrišč, med katerimi je na novo tudi igrišče za padel. "Športna igrišča so imela gradbeno dovoljenje že v letu 1998, tako da ljudje, ki so se sem priselili, so vedeli, da so ta športna igrišča tu," je danes poudaril Dervodel.

Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

A so zaradi težav, kot je dejal, morali sprožiti postopek ponovne legalizacije igrišč, tako da so morali še enkrat zaprositi za vsa soglasja in mnenja za gradbeno dovoljenje. Tega so znova dobili lansko jesen, zaradi pritožbe pa legalizacija še ni končana. A Dervodel meni, da bo v kratkem.

Na ministrstvu za naravne vire in prostor so za STA potrdili, da pri njih poteka pritožbeni postopek zoper gradbeno dovoljenje, ki ga je upravna enota Ravne na Koroškem izdala družbi Rimski vrelec za legalizacijo športnega parka Rimski vrelec. "Pritožba bo predvidoma rešena najpozneje v prvi polovici meseca marca 2026," so dodali.

Da v zvezi z zadevo še vedno poteka tudi inšpekcijski postopek, so za STA potrdili tudi na inšpektoratu za naravne vire in prostor. Tudi tam so ponovili, da je bila v vmesnem času izvedena legalizacija, ki pa še ni pravnomočno zaključena.