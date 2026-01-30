Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
30. 1. 2026,
14.57

Osveženo pred

2 minuti

Petek, 30. 1. 2026, 14.57

2 minuti

Prenovljeno vojaško ladjo Triglav v prvem lastnem privezu sprejeli s častmi

ladja Triglav | Ladja Triglav, med drugim namenjena reševanju na morju, pomoči pri naravnih in drugih nesrečah ter preprečevanju onesnaženja morja, je dolga 49,5 metra in široka 9,2 metra, poganjajo pa jo trije dizelski motorji. Posadko sestavlja do 28 mornarjev in častnikov, doseg avtonomije znaša 2000 navtičnih milj oziroma 10 dni. | Foto Slovenska vojska

Ladja Triglav, med drugim namenjena reševanju na morju, pomoči pri naravnih in drugih nesrečah ter preprečevanju onesnaženja morja, je dolga 49,5 metra in široka 9,2 metra, poganjajo pa jo trije dizelski motorji. Posadko sestavlja do 28 mornarjev in častnikov, doseg avtonomije znaša 2000 navtičnih milj oziroma 10 dni.

Foto: Slovenska vojska

V Ankaranu so danes na slovesnosti 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske (SV) obeležili prihod večnamenske ladje Triglav po modernizaciji, ki je trajala pet let. Ladja Triglav, ki je bila brez lastnega priveza, ima od zdaj svoj privez, od koder bo občasno izplula na dnevne in večdnevne plovbe, je povedal kapitan Andrej Pečar.

"Prvič imamo za vsa plovila lasten privez, izključno za uporabo Slovenske vojske," je povedal poveljnik 430. mornariškega diviziona in kapitan bojne ladje Pečar. Kot je dodal, s tem tudi znižujejo operativne stroške.

Minister za obrambo Borut Sajovic je dejal, da sta modernizacija ladje Triglav in novi pontonski privez pred Vojašnico slovenskih pomorščakov v Ankaranu pomembna mejnika v zgodovini Slovenije.

ladja Triglav, privez | Foto: Slovenska vojska Foto: Slovenska vojska

17-milijonska investicija

Modernizacija ladje Triglav je med drugim potekala v Trstu, Turčiji in Šibeniku. Gre za 17 milijonov evrov vredno investicijo z DDV.

Predsednik uprave podjetja Iskra Brodogradilište Šibenik Roko Vuletić je ponosen, da so k njeni modernizaciji pripomogli v zadnji fazi. Vrednost del v Šibeniku znaša 2,3 milijona evrov brez DDV. Pred tem je ladja prestala remont v Istanbulu.

ladja Triglav, privez | Foto: Slovenska vojska Foto: Slovenska vojska

Pontonski privez so zgradili v koprskem tovornem pristanišču pred Vojašnico slovenskih pomorščakov v Ankaranu. Ponton je dolg 156 metrov, širok pa 10 metrov. Dostopni most v dolžino meri 76 metrov ter osem metrov v širino. Skupni stroški projektiranja in gradnje plavajočega pontona ter del znašajo 10,6 milijona evrov z DDV, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Čemu je ladja Triglav namenjena?

Ladja Triglav, med drugim namenjena reševanju na morju, pomoči pri naravnih in drugih nesrečah ter preprečevanju onesnaženja morja, je dolga 49,5 metra in široka 9,2 metra, poganjajo pa jo trije dizelski motorji. Posadko sestavlja do 28 mornarjev in častnikov, doseg avtonomije znaša 2000 navtičnih milj oziroma 10 dni.

V ankaranski vojašnici slovenskih pomorščakov bo v soboto dan odprtih vrat. Obiskovalce ob tej priložnosti med 10. in 15. uro vabijo v vojašnico, kjer jim bodo predstavili vojaško opremo, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi vojaška plovila.

