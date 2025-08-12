Zaradi tega je Ivo Boscarol ostal brez nekaj deset milijard evrov

Eden najuspešnejših slovenskih podjetnikov Ivo Boscarol je spregovoril o napaki, ki jo je storil pred leti in zaradi katere je posledično ostal brez več deset milijard evrov.

Ajdovski podjetnik Ivo Boscarol velja za enega najuspešnejših slovenskih podjetnikov. Po prodaji podjetja Pipistrel je svoje podjetje Boscarol usmeril še predvsem v investicijske in druge vode, med njimi je v ospredju njegov nedavno dokončani projekt ljubljanska Odiseja.

Boscarol je pred kratkim gostoval v podcastu Money-How, kjer je z voditeljico Marjo Milić spregovoril tudi o tem, kakšno napako je storil pred leti, ko sam še ni verjel v svet kriptovalut in se mu ponudba enega izmed njegovih kupcev letal ni zdela tako mamljiva.

"Ko pa je pred leti, pred več kot desetletjem, k meni prišel kupec iz Anglije, ki je želel kupiti letalo in mi plačati v bitcoinih, sem se začel smejati in mu rekel, naj gre drugam in da mu letala za bitcoine gotovo ne bom prodal," se je posla spomnil uspešen ajdovski podjetnik Ivo Boscarol.

Kot je dodal v nadaljevanju, je vrednost bitcoina v tistem obdobju dosegala okoli desetine evra. "Letalo pa je stalo okoli 145 tisoč evrov. Če bi takrat dobil pol milijona bitcoinov, bi danes lahko kupil celo Slovenijo," se je pošalil Boscarol in na pripombo voditeljice, da je bilo to njegova velika izgubljena priložnost, ker ni verjel v vlaganje v bitcoin, odvrnil, da je v svoji investitorski karieri naredil veliko napak.

Danes bi bilo na trgu kriptovalut pol milijona bitcoinov po trenutnih vrednostih ocenjenih na okoli 51,2 milijarde evrov.

Ivo Boscarol se je skupaj s hčerko Anastasio Tajo Boscarol tudi lani uvrstil na lestvico desetih najbogatejših Slovencev, ki jo ureja revija Manager. Njuno premoženje so ob več kot desetodstotni letni rasti ocenili na okoli 249 milijonov evrov.

